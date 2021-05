Småjobbsentralen i Sandnes ble avlyst i fjor - i år åpner den igjen

Flere virksomheter velger ikke å ansette sommervikarer på grunn av usikkerheten rundt korona denne sommersesongen. Småjobbsentralen derimot, er godt i gang med å rekruttere arbeidsvillig ungdom.

Fritidsleder, Arvid Tjelta, skal ta godt imot ungdom som vil bruke småjobbsentralen i sommer. Foto: Åshild Thomassen Ramsdal

Småjobbsentralen er en tjeneste der ungdommer mellom 14 og 17 år blir sendt ut på småjobber i kommunen. Det kan være snakk om hjelp til å vaske og rydde, lufte hund, gjøre hagearbeid eller male et gjerde, mot en minstelønn på 85 kroner i timen. I fjor holdt de stengt på grunn av korona, men i år snur det.

– Det som var saken i fjor var at eldre folk var spesielt utsatt, og det er de som er hovedbrukere av småjobbsentralen. Da fant vi ut at det å sende ungdommer ut til dem ikke er så lurt, sier rådgiver i kulturetaten i Sandnes kommune, Roald Brekke.

I år blir det annerledes. Massevaksineringen er godt i gang i både Sandnes og Stavanger, og Brekke ser derfor lyst på sommersesongen i Småjobbsentralen.

– Vi tror at alle voksne og eldre vil være vaksinert når vi kommer mot slutten av juni. Da har vi litt bedre kontroll, så vi tror at det kommer til å gå fint i år.

Stor nedgang i antall sommerjobber

Usikkerheten rundt korona gjør at færre virksomheter ønsker å ansette sommervikarer. Resultater fra Virkes medlemsundersøkelse viser at det er 15 prosent som vil ansette færre sommervikarer sammenlignet med et normalår.

– Det er en del usikkerhet knyttet til årets sommersesong for mange virksomheter. Vi vet fortsatt ikke hvor langt vi har kommet i gjenåpningen av samfunnet og hvilke regler som gjelder til sommeren. Det har naturligvis innvirkning på hvor mange virksomheter som forventer å kunne tilby sommerjobber, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Ledigheten blant unge under 25 år er høy med over 17.000 helt ledige, viser tall fra Nav. Også fjoråret var det tøft for ungdom som ønsket sommerjobb. Tall fra SSB for juni 2020 viste at antall jobber for personer under 25 år gikk ned med 12 prosent sammenlignet med 2019.

– Bruk Småjobbsentralen!

Selv om småjobbsentralen er for en yngre målgruppen, synes Brekke det er er viktig å kunne tilby unge sommerjobb.

– Unge får ikke sommerjobb så lett, og den store hopen i aldersgruppen 14-17 har vanligvis ikke sommerjobb. Å da tilby de små oppdrag som gir de litt lommepenger, det synes jeg er viktig.

– Hvor mange ungdommer kan dere tilby sommerjobb?

– Det avhenger veldig av hvor mange oppdrag vi får inn. Ofte er sånn at det er flere ungdommer som vil jobbe enn det er jobber. Så det jobber vi med nå: vi har annonser i blad for eldre, vi kommer med busskurreklame senere i mai, og så prøver vi å få folk som har behov for å få småjobber utført, til å bruke Småjobbsentralen.

Selv om Småjobbsentralen ønsker å skaffe jobb til så mange som mulig, kan den ikke garantere arbeid til alle. Likevel håper de at mange vil benytte seg av deres fritidstilbud, hvor ungdommene kan komme til L54 for å blant annet spille biljard, PlayStation og sjakk, eller se på film og være sosial sammen med andre.

Småjobbsentralen i Stavanger: Usikre

Det er fortsatt usikkert om Småjobbsentralen i Stavanger kommer til å holde åpent i sommer. Thomas Matre i Metropolis sier de tar sikte på holde åpent, men da med de samme koronarestriksjonene de hadde i fjor.

Arkivbilde: Kjartan Carlsen og Sarunas Lukosevicius i arbeid. Foto: Anders Minge