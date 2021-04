Tak over tak på plass på Domkirken

Det beskyttende ekstrataket ble heist på plass over Domkirken mandag morgen. Carl Gunnar Gundersen

En stor mobilkran sørget mandag morgen for at den første delen av midlertidige taket over Domkirken ble heist på plass.

