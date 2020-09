Streikeviljen er stor - nå vurderer kollegene sympatistreik

Kampmoralen blant bussjåførene er enormt høy, og støtten fra folk flest er stor, sier Morten Larsen i Fellesforbundet i Stavanger. Nå vurderes det sympatistreik fra kolleger.

Morten Larsen i Fellesforbundet i Rogaland sier at kampviljen er stor og at de opplever sterk støtte fra folk flest for sine krav om bedre lønn til bussjåførene. Foto: Fellesforbundet

– Diskusjonen har allerede begynt blant medlemmene våre om sympatistreik, sier Morten Larsen, regionleder i Fellesforbundet i Rogaland.

Dag Einar Sivertsen fra forhandlingsutvalget talte til de streikende buss-sjåførene ved Byterminalen i Stavanger mandag. Foto: Fellesforbundet

Fanemarkering til støtte for de streikende buss-sjåførene i Stavanger mandag. Foto: Fellesforbundet

Massiv støtte

– I dag er vi alle bussjåfører, sier forbundslederen i Fellesforbundet, Morten Larsen i sin rapport etter streikemøtet i Folkets Hus på Løkkeveien.

I en fanemarkering på Byterminalen klokka 14 mandag kom også Dag Einar Sivertsen fra forhandlingeutvalget på besøk for å støtte streikekampen blant sjåførene i Rogaland.

Med 160.000 medlemmer i ryggen, er det kraft bak ordene når de fagorganiserte rasler med våpnene. Medlemmene jobber i industrien, i byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen.

– Misnøyen med årets lønnsoppgjør er allerede stor hos oss. Diskusjonen er igang og streikemoralen er utrolig høy, sier Larsen.

Frontfagene kom i havn i årets oppgjør med et tillegg på 1,7 prosent. Dermed ser Fellesforbundet en unik mulighet for bussjåførene til å hale innpå industriarbeiderne som har fosset fra lønnsmessig de siste ti åra.

Og fellesforbundet sine industriarbeidere er villige til å streike for sine fagforeningskolleger i bussene.

Fanemarkering til støtte for de streikende buss-sjåførene i Stavanger mandag. Foto: Fellesforbundet

Ta igjen det tapte

– I år har buss-selskapene er unik mulighet, fordi industrien og frontfagene har fått et såpass lite lønnstillegg. Da er det desto bedre mulighet for sjåførene å ta igjen etterslepet. Busselskapene burde benytte anledningen, særlig når vi ser at til og med polske sjåfører velger å reise hjem fordi lønna i Norge er s dårlig, sier Larsen.

Fra lørdag er 8500 bussjåfører over landet i streik. Etter opptrappingen er busstreiken utvidet fra Østlandet til å ramme også Vestland, Trøndelag og Rogaland. Dermed er alle storbyene i Norge rammet av parkerte busser.

Sjåførene i fire fagforbund, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet, krever høyere lønn, på nivå med industriarbeiderlønnen.

Kolombus

De fire bussoperatørene som opererer bussene for Kolombus er:

Norgesbuss på Nord-Jæren, VY på Haugalandet og Jæren/Dalane, Tide i Ryfylke nord, og Boreal i Ryfylke sør. Operatørene har arbeidsgiveransvar for om lag 1500 sjåfører.

– Vil til enhver tid oppdatere våre digitale kanaler slik at våre passasjerer får den informasjon de har behov for, sier Grethe Skunderg i Kolombus.

Riksmeklingsmannen og Regjeringen kan avbryte en lovlig arbeidskonflikt med begrunnelsen at det er fare for liv og helse. Hvis det skulle skje i busstreiken, at det blir såkalt tvungen lønnsnemd, vil begrunnelsen mest sannsynlig være smittevern og økt fare for smitte når flere må reise trangere på andre transportmidler.

Flybussen til og fra Sola og Kystbussen mellom Bergen, Haugesund og Stavanger må parkere hvis bussjåførstreiken fortsetter fra lørdag. Også transporten til Preikestolen rammes.

Dette krever de

Bussjåførene streiker for å få bedre lønn. Dagens grunnlønn er 370.000 kroner for en fagutdannet sjåfør. Mange jobber såkalt delt skift, med vakter om morgenen og ettermiddagen og fri midt på dagen. Denne arbeidstiden gir opptil 70 timers arbeidsuke. Vanlig arbeidsuke er 37,5 timer. Skiftordningen er også lite familievennlig, og dårlig kompensert, mener sjåførene.

For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien.

Det motsatte har skjedd. Lønnsforskjellen mellom bussjåførene og industrien øker. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16 000 kroner.