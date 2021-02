Sjelden fugl ved Store Stokkavatn

Hobbyfotograf Stig Vellene sikret seg et bilde av en isfugl i Mississippiskogen ved Store Stokkavatn.

Isfuglen spiser vanligvis fisk og vanninsekter. Søndag hadde fuglen fanget seg en fisk. Foto: Stig Vellene

Helgi Hoydal Journalist

– Det er helt klart den mest eksotiske fuglen jeg har tatt bilde av, sier Stig Vellene.

Hobbyfotografen tar bilder nesten hver dag av natur og dyr, men denne gangen var det tilfeldig at han fikk bilde av den sjeldne fuglen.

– Jeg er ofte ute og tar bilder av natur og dyr. Denne gangen ble jeg tipset om at isfuglen befant seg ved Mississippiskogen, sier han.

Har du bilder av isfuglen og vil dele dem med Aftenbladets lesere? Send dem gjerne inn nederst i denne artikkelen.

Isfuglen trekker til seg mye oppmerksomhet

På Facebook-gruppen «Stavanger nå for tiå» fikk bildet om lag 1000 reaksjoner og et par hundre kommentarer.

Ornitolog, Stein Tofte, forteller at det er vanlig at en fugl som denne trekker til seg mye oppmerksomhet.

– Når det er en fugl som både er sjelden og fremgår bra på kamera, er det ofte mange som går ut for å fotografere dem, sier Tofte, som er leder i Stavanger og omegn lokallag ved Norsk Ornitologisk Forening.

Vellene er enig.

– At fuglen er uvanlig gjør det også mer spennende, sier han.

Les også Denne sjeldne fuglen skaper kø av naturfotografer i Sandvedparken

Ses oftere enn før i Norge

Isfuglen holder vanligvis til i Sør-Europa og Asia. De siste årene er det sett at fuglen hekker i elvekanter på Østlandet, men det er ikke vanlig på Vestlandet, forteller Tofte.

– De siste årene er den sett oftere enn før. Nå tipper jeg at vi ser den årlig i dette området, sier han.

Vellene også har tidligere tatt bilde av denne fuglen.

– Jeg fikk også et bilde av en isfugl i fjor. Da var det i Sandnes. Jeg husker at mange var ute for å sikre seg bilde da, sier han.

Har du bilder av isfuglen og vil dele dem med Aftenbladets lesere? Send dem gjerne inn:

Bilder av isfuglen Har du bilder du vil dele? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn DEL Thor Berven-Hanssen

DEL Mike Cornwall

DEL Isfuglen tatt i går da den letter fra greina og skal supe etter fisk Ivar Thorsen

DEL SItter klar for å ta en fisk. Knut Sømme

DEL Fin fugel. Vindfallet Vindfallet

DEL Denne fugelen slår ihjel byttet mot greina den sitter på før den sluker byttet Etter på ser den rimelig fornøyd ut. Vindfallet Vindfallet