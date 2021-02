Grønt lys for bompenger og garanti for E39 Bue-Ålgård

Flertallet i fylkestinget sa tirsdag ja til bompenger og stiller lånegaranti for strekningen E39 Bue-Ålgård.

Før utbyggingen kan starte må Stortinget godkjenne finansieringsopplegget for E39 Bue-Ålgård. Foto: Pål Christensen

Ap, KrF, Venstre, Senterpartiet og Høyre utgjorde flertallet. MDG brøt med de andre posisjonspartiene og stemte med SV og Rødt, som heller ville ha 2-feltsvei med forbikjøringsfelt på dagens vei.

– Jeg glad flertallet ikke har latt MDG bestemme i denne saken. Vi er med og sikrer flertall for god, sikker og fremkommelig vei. Jeg er ikke begeistret for mer bompenger, men dette er et viktig og nyttig prosjekt som er akseptabelt å finansiere med bompenger, sa Ole Ueland (H).

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed representerer KrF i fylkestinget.

– Dette er et steg mot bedre og tryggere veier i Rogaland. E39 er et viktig prosjekt for hele region. Ifølge fylkesrådmannen er opplegget for bomfinansiering preget av nøkternhet og robusthet. Jeg er glad spørsmålet om garanti ikke stopper framdriften, sa Sayed.

Innkrevingen av bompenger skal skje i begge retninger i to automatiske bomstasjoner. 8 kroner blir den totale prisen for nullutslippskjøretøy med bombrikke, det doble for andre personbiler.

Frp og FNB støttet ikke bompenger, men Tom Kalsås (Ap) kommenterte at «uten bompenger, ingen vei».

MDG ville at Rogaland fylkeskommune skulle si nei til å gi lånegaranti for bompengelånet på 767 millioner kroner. Gruppeleder Alexander Rügert-Raustein viste til hva som står i posisjonspartienes plattform.

«Vi forventer at staten garanterer for lån og investeringer tilknyttet Rogfast og andre statlige veiprosjekter».

E39 Bue-Ålgård starter ved Bue i Bjerkreim kommune og avsluttes ved Bollestad, like sør for Ålgård i Gjesdal kommune. Strekningen er cirka 15 km lang og det planlegges 4-felts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekket er ferdig regulert.

Før utbyggingen kan starte må Stortinget godkjenne finansieringsopplegget.