Skulptur til 45.000 stjålet fra kunstgalleri i Stavanger

Søndag morgen var det tyver på ferde hos Galleri Amare i Stavanger.

Skulpturen «Viking» er laget av den franske kunstneren Casimir Ferrer. Foto: Galleri Amare

Rolf Frøyland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Litt over klokken 7 fikk politiet melding om at en rute var knust i et kunstgalleri i Olav Vs gate i Stavanger. En stjålet sykkel ble funnet i en hekk like ved og ruteknusingen dreide seg sannsynligvis om hærverk, meldte Sør-Vest politidistrikt.

Senere på dagen opplyser imidlertid Carl Helge Hana ved Galleri Amare at de savner et kunstverk til en verdi av 45.000 kroner.

– Dessverre hadde vandalene stjålet med seg en skulptur av den franske kunstneren Casimir Ferrer. Skulpturen heter «Viking», den er 60 centimeter høy og er smeltet sammen av flere metaller, opplyser Hana.

Galleristen ønsker at folk som har informasjon om saken tar kontakt med politiet.