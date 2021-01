Se hvem som har søkt stillingen som Rogfast-sjef

20 personer ønsker å lede Norgeshistoriens største veiprosjekt, som vil pågå de neste 10 årene.

Kvitsøy-kontrakten er utlyst. Foto: Statens vegvesen / Norconsult

Tor Inge Jøssang Journalist

Ingen fra den lokale prosjektorganisasjonen er blant søkerne til stillingen som prosjektleder for Rogfast. Gigantprosjektet har en kostnad på 20,6 milliarder kroner å rutte med. Det skal gi feriefri motorvei under Boknafjorden.

– Det er god deltakelse, stor aldersspredning i søkerbunken, og begge kjønn er representert. Jeg kommer i løpet av uka til å gå gjennom søkerbunken for å vurdere søkerne, opplyser Kjartan Johan Hove, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hove, som blir Rogfast-sjefens overordnede, legger opp til raskest mulig ansettelsesprosess.

– Framdriften er ikke absolutt, og litt uklart i disse koronatider. Etter at vi har skaffet oss oversikt, setter vi opp saksgangen videre, forklarer Hove.

Ny kontrakt er ute

Sist uke sendte Statens vegvesen ut den første kontrakten på landets suverent største veiprosjekt ut i markedet. I første runde er det en prekvalifisering, som avgjør hvilke 3–5 entreprenører som skal få gi tilbud. Kontrakten tildeles i august. Vegvesenet regner med byggestart i høst.

Den 27 kilometer lange Rogfasttunnelen vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel når den åpner.

Den vil også være verdens lengste firefelts tunnel.

250 meter under havet vil avkjøringen til Kvitsøy blir verdens dypeste veikryss – en stor rundkjøring hvor trafikken ved behov kan ledes over i ett løp.

Det er i øykommunen midt i Boknafjorden det første anbudet gjelder. På øya skal det bygges vei og tre bruer, mens Kvitsøytunnelen blir 3,5 kilometer og skal bygges med ett løp og 7 prosent fall ned til den undersjøiske motorveien.

Utenlandske entreprenører snuser på Rogfast

I sist uke skrev Aftenbladet at anleggsgiganter fra Kina, Spania, Sveits, Italia og Sverige viser interesse for Rogfast-milliardene. Blant andre kinesiske CCCC, spanske Dragados og Acciona, italienske Ghella og Itinera, svenske NCC og Skanska, samt sveitsiske Marti og Implenia stilte på den heldigitale entreprenørkonferanse. I tillegg stilte nesten alle de store norske entreprenørene.

– Jeg er veldig godt fornøyd med deltakelsen på dette informasjonsmøtet, uttalte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen rett etter møtet.

Interessen ble framstilt som godt nytt med tanke på å unngå nok en kostnadssprekk, fordi markedet for så store kontrakter er lite. EØS-avtalen gir markedsadgang for utenlandske aktører i Norge, men tidligere har de ikke vist særlig interesse.

Kritisk til utenlandske aktører

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson reagerer.

– Dette er ingen gode nyheter. Jeg skjønner det i et kortsiktig perspektiv, der det er mange om beinet og prisen presses ned. Problemet er at man har argumentert med at Rogfast skal være et løft for anleggsnæringen i Norge. Vi vet at utenlandske giganter tilbyr dårlige lønns- og arbeidsvilkår, sier stortingskandidaten, som tidligere har tatt til orde for å skrinlegge gigantprosjektet.

Han er i likhet med den norske anleggsbransjen kritisk til utenlandske aktører, særlig det kinesiske inntoget.

Den norske anleggsbransjen kan ikke konkurrere på like vilkår med kinesiske entreprenører, som er statseide og gjennomsubsidierte.

Sosial dumping har vært et gjentagende problem.

Det har vært flere konkurser og terminering av kontrakter.

Mímir Kristjánsson, Rødt Foto: Fredrik Refvem

– Mitt budskap er at Vegvesenet må ta grep for at flest mulig kontrakter skal havne på norske hender. Det er mulig å stenge kinesiske entreprenører ute. Man kan se bort fra tilbud fra leverandører utenfor EØS-området. Det går an å stille detaljerte krav til blant annet lærlinger og norske arbeidsforhold, dette vet vi fører til at utenlandske aktører skygger banen. Og kontrakter kan deles opp, sier Mímir Kristjánsson.

– Ja, men dette gjør vi, svarer Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver for Rogfast.

Det mest effektive virkemiddelet er likevel at det stilles krav til språk. Entreprenørkonferansen ble for eksempel avholdt på norsk. Tilbudet skal sendes inn på norsk. Når sprengningsarbeidet starter opp, må mannskap framme på stuff snakke norsk.