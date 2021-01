Kommuneoverlege om smittetallene: – Situasjonen er stabil, men alvorlig

Hans Petter Torvik (til venstre) er kommuneoverlege i Sandnes. Runar Johannessen er smittevernoverlege i Stavanger kommune. Fredrik Refvem

Det har vært antydning til noe lavere smittetall både i Stavanger, Sandnes og i regionen for øvrig. Det er et tegn på at de strenge tiltakene fungerer, mener smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen. Men han advarer sterkt mot å senke skuldrene nå.

