Sp-topp om statsministerryktene: – Må gjøre vurderinger fortløpende

Flere og flere tar til orde for at Sp-lederen må erklære seg som statsministerkandidat. Det er noe partiet må vurdere, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ankommer Senterpartiets landsmøte fredag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB-Marius Helge Larsen og Marie De Rosa

Publisert: Publisert: I dag 16:04

Kun noen timer ut i Senterpartiets landsmøte fredag skrev Nationen at partiledelsen mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nå bør klargjøre at han er statsministerkandidat. Avisen har snakket med anonyme kilder helt sentralt i partiet.

Vårt Land fulgte senere fredag opp med en sak der avisa erfarer at landsmøtet lørdag vil utpeke Vedum som statsministerkandidat.

TV 2 melder at partiet hasteinnkaller til et sentralstyremøte tidlig lørdag morgen.

Nekter å svare

Vedum selv har nektet å svare på om han vil delta i kampen om å bli landets neste statsminister.

Heller ikke nestleder Ola Borten Moe eller parlamentarisk leder Marit Arnstad vil overfor NTB kommentere om Vedum nå vil erklære seg som partiets kandidat til statsministerposten.

Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier til NTB at spørsmålet om statsministerkandidaturet er krevende og noe Vedum trolig må bruke mye krefter på å vurdere.

– Så dette er noe han driver og vurderer?

– Vi er et parti med ambisjoner om makt, og ethvert parti med respekt for seg selv må gjøre de vurderingene fortløpende. Det synes jeg er helt naturlig, sier Tvinnereim til NTB.

Senterungdommen vil ha Vedum

Tidligere denne uka gikk flere fylkesledere i Sp ut og krevde at partiet går til valg på at Vedum er deres statsministerkandidat. Underveis i landsmøtet har en rekke partimedlemmer sagt åpent at de ønsker det samme.

– Du er en ekte statsminister verdig, sa Sp-profil og stortingsrepresentant Sandra Borch da hun holdt innlegg fredag.

Også Senterungdommen har vært tydelige på at de ønsker Vedum som statsminister.

– Vi vil ha en statsminister som bygger hele landet, som bygger trygge lokalsamfunn, som vår generasjon skal leve og bo trygge liv igjennom et helt liv. Derfor vil vi ha Trygve Slagsvold Vedum som vår statsminister etter valget, sa leder Torleik Svelle i Senterungdommen da han talte til landsmøtet fredag.

– Virker nesten som det sprer seg

Tvinnereim mener de mange som har tatt til orde for Vedum som statsminister har skapt en egen dynamikk på landsmøtet.

– Det virker nesten som det sprer seg fra delegasjon til delegasjon, sier Tvinnereim.

Partiet skal lørdag behandle en resolusjon som klargjør regjeringsambisjonene. Ifølge Tvinnerem er det ikke sikkert at det kommer en avklaring på statsministerspørsmålet i løpet av landsmøtet, som avsluttes lørdag.

Hvis det likevel skulle skje, er det ifølge Tvinnereim trolig at det løftes til en formell debatt.

– Men foreløpig er det kun et innspill i debatten, sier hun.

– Styrke har mye å si

Også opptakten til landsmøtet var preget av spørsmål om statsministerambisjoner.

I Politisk kvarter i NRK fredag ble Vedum konfrontert med at han foran valget i 2017, sa at det er naturlig at det største partiet får statsministeren, men på spørsmål om han fremdeles mener det samme i dag, svarte han:

– Vi er opptatt av å få fram de politiske sakene inn i landsmøtet, også sier vi hva Senterpartiet går til valg på, også er velgerne helt suverene, sa Vedum, og fortsatte:

– Selvfølgelig har styrke mye å si i politikken. Det sier seg selv at styrke har mye å si. Og hvis folk vil styrke Sps verdier, får de stemme på oss, og hvis de vil styrke andre partier får de stemme på dem.