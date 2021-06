Kilder: Arnstad fremmer Vedum som statsministerkandidat

Senterpartiets ledelse har nå bestemt seg for å be om landsmøtets støtte til å erklære partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ligger lørdag an til å bli erklært som partiets statsministerkandidat. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i bakgrunnen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Johan Falnes, Marie De Rosa og Marius Helge Larsen

Det bekrefter en sentralt plassert partikilde overfor NTB.

Det var TV 2 som kom med nyheten først.

Spørsmålet blir avgjort når landsmøtet lørdag skal stemme over en resolusjon om regjeringssamarbeid.

Etter det NTB kjenner til, vil Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad foreslå en endring i resolusjonen der Vedum erklæres som partiets foretrukne statsministerkandidat.

Landsmøtet vil deretter bli invitert til å stemme over resolusjonen som helhet.

Politisk spill

Spekulasjonene om statsministerspørsmålet har overskygget de politiske diskusjonene på landsmøtet denne helgen.

Samtidig har det foregått et politisk maskespill, der anonyme lekkasjer har drevet saken videre, mens partiledelsen i stor grad har avstått fra å kommentere prosessen offisielt.

– Jeg vil anbefale deg å følge resten av landsmøtet. Så får vi se hva som skjer, sier første nestleder Ola Borten Moe til NTB.

Han vil ikke svare på hva han håper utfallet av prosessen blir.

Arnstad har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Begeistring

En av dem som har gått offentlig ut med støtte til ideen om Vedum som statsministerkandidat, er Vestfold Senterpartis leder Kathrine Kleveland. Hun er begeistret over hvordan flere og flere delegater har tatt ordet under landsmøtet for å gi uttrykk for støtte til forslaget.

– Stemningen for Trygve som statsminister er stor! sier Kleveland.

– Jeg ble mer og mer fornøyd for hver gang noen fra talerstolen støttet Trygve som Senterpartiets klare statsministerkandidat, sier hun.

Andre nestleder Anne Beate Tvinnereim sier hun er overrasket over styrken i tilbakemeldingene.

– Jeg tror det handler om at folk har stor selvtillit på vegne av partiet og ønsker å markere at vi er et parti som søker makt. Jeg tror folk kjenner på det, sier Tvinnereim.

Ap avdramatiserer

Etter det NTB kjenner til, skal det likevel være flere i Senterpartiet som er urolige for hvordan Ap vil ta imot beskjeden.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran forsikrer for sin del om at partiet har lave skuldre.

– Vi har lenge vært tydelige på vår plan og vårt mål. Vi ønsker en rødgrønn regjering sammen med Senterpartiet og SV, med Jonas som statsminister, sier Skjæran til NTB.

– Vi har fokus på vår jobb. Vi ønsker et sterkest mulig Arbeiderparti.

– Tror du Støre tåler konkurransen?

– Jonas tåler alt. Jonas blir en veldig god statsminister for en rødgrønn regjering.