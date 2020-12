Zouq flytter inn i Øglændkvartalet

Tirsdag signerte restaurant- og take away-kjeden Zouq en langvarig leiekontrakt med Kjetil Andersen i The Property Group. Restauranten skal flytte inn i hjørnebygget til Øglændkvartalet og planlegger åpning tidlig i 2022.

Kjetil Andresen i The Property Group signert tirsdag leieavtalen med Rizwan Rafiq, daglig leder for Zouq. Foto: Stella Marie Brevik

Zouq, en pakistansk restaurantkjede med lokaler både i Stavanger og Sandvika, vil åpne et tredje spisested: midt i Sandnes sentrum.

Daglig leder Rizwan Rafiq er mer enn fornøyd med lokalet og avtalen:

– Vi har alltid vært interessert i Sandnes og har lenge drevet et passivt søk etter mulige plasseringer. Vi prioriterte flyttingen i Pedersgaten først, men for noen måneder tilbake gikk jeg gjennom byen her for å lete etter tomme lokaler. Jeg tok kontakt med Kjetil og derfra har det gått slag i slag.

Leieavtalen tildeler Zouq et hjørnelokalet på 340 kvadratmeter over ett plan. Ifølge partene er avtalen så lang at begge risikerer å bli pensjonister før den går ut.

– Jeg tror ikke vi kunne ha funnet et bedre lokale i Sandnes, sier Rafiq.

Utvidet i Pedersgata

Zouq utvidet Stavanger-restauranten tidligere i år. Zouq har alltid hatt base i Pedersgata, men byttet nylig ut et mindre lokale, tilpasset takeaway, med et større lokale på 370 kvadratmeter over tre plan.

Tross nedstengning av samfunnet har satsingen i Pedersgata gått bra.

I Sandnes kommer restauranten til å videreføre modellen de kjører i Pedersgata, altså en kombinasjon av takeaway og vanlig restaurant.

– Vi vil skape opplevelser og er på jakt etter suksesshistorier, sier Andresen.

– Utviklingen i Sandnes har vist at det er lokale gründere som lykkes her og det er jo Zouq. Pedersgata har lenge vært et spennende område og nå har vi fått både Pasha og Zouq til byen, fortsetter Andersen.

Øglændkvartalet skal pusses opp før Zouq flytter inn. Målet er å åpne for gjester under 100-uka i februar 2022, men Rafiq forklarer at de kan åpne før hvis det lar seg gjøre.