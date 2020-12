Zouq flytter inn i Øglendhuset

Tirsdag signerte restaurant- og take away-kjeden Zouq en langvarig leiekontrakt med Kjetil Andersen. Restauranten skal flytte inn i hjørnebygget til Øglendhuset og planlegger åpning tidlig i 2022.

Kjetil Andresen i The Property Group signert tirsdag leieavtalen med Rizwan Rafiq, daglig leder for Zouq. Foto: Stella Marie Brevik

Zouq, en pakistansk restaurantkjede med lokalaksjoner både i Stavanger og Sandvika, åpner et tredje spisested midt i Sandnes sentrum.

Daglig leder Rizwan Rafiq er mer enn fornøyd med lokalet og avtalen:

– Vi har alltid vært interessert i Sandnes og har lenge drevet et passivt søk etter mulige plasseringer. Vi prioriterte flyttingen i Pedersgaten først, men for noen måneder tilbake gikk jeg gjennom byen her for å lete etter tomme lokaler. Jeg tok kontakt med Kjetil og derfra har det gått slag i slag.

Leieavtalen som er signert tildeler Zouq et hjørnelokalet på 340 kvadratmeter over ett plan. Ifølge partene er avtalen så lang at begge risikerer å bli pensjonister før den går ut.

– Jeg tror ikke vi kunne ha funnet et bedre lokale i Sandnes, sier Rafiq.