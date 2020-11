Midt i krise og lavsesong går Kverneland fortsatt for full maskin

I år vil over 3100 ploger rulle ut fra Kverneland Groups hovedfabrikk på Øksnevad i Klepp.

De vet at bøndene gjør en jobb som aldri kan bli borte. Og med Kvernelands redskaper blir det mat på bordet i stadig nye land. Derfor ser både klubbformann Stein Mossige, til venstre og administrerende direktør Lars Rotseth optimistisk på framtiden for den tradisjonsrike plogfabrikken selv om koronaen også har dempet investeringene i landbruket. Foto: Geir Sveen

Ved påsketider var både plogsjefen og klubbformannen «svært spente» på hva denne høsten ville bringe.

- Vi vet jo ikke om bøndene ute i verden vil vente med nye investeringer eller om korona vil gjøre at de handler redskap som er produsert lokalt, lød bekymringen etter en flott start på året.

Status for Jærens eldste og største industribedrift med nær 500 ansatte var slik første arbeidsdag etter påske:

Ingen var permitterte. Det var heller ikke varslet permitteringer.

I stedet gikk maskinene for fullt, med to skift og folk på overtid.

Produksjonen i 1. kvartal i år var høyere enn i samme periode i fjor - nå med vel 60 færre ansatte.

Alle leveringsplanene som ble lagt før koronapandemien, ble fulgt.

Høsten i år

Den store usikkerheten var høsten, lavsesongen. I fjor på denne tiden sviktet ordreinngangen og 125 ansatte måtte permitteres.

– Så hvordan ble høsten?

– Det har gått bra, smiler administrerende direktør i Kverneland Group, Lars Rotseth.

I lavsesongen 2020 holder Kverneland normal produksjon. Ingen er permitterte. Det er ikke planlagt noen tiltak for å redusere aktiviteten.

Koronona-pandemien har heller ikke skapt store problemer for bedriften. Mange har hjemmekontor. Men plogene kan ikke smis og skrus sammen fra et kjøkkenbord, de må lages på gulvet, ofte i operasjoner, der noen jobber tett sammen. Likevel har Kverneland ikke registrert noen smittetilfeller til nå.

Fakta Kverneland Historien: I 1879 startet Ole Gabriel Kverneland produksjon av ljåer, sigder og hesteploger i en liten smie på Kvernaland. Det ble etter hvert et av de største flaggskipene for jærindustrien. Japansk eier: I 2012 ble bedriften kjøpt opp av det store japanske traktor- og maskinselskapet Kubota Corp. Etter at hovedaksjonær Jens Ulltveit Moe takket ja til å selge sin aksjepost på 31,8 prosent, og anbefalte de andre aksjonærene til å gjøre det samme. I dag: Er en av verdens ledende, spesialiserte produsenter av landbruksredskap med hovedkontor på Øksnevad i Klepp. Konsern: 2482 ansatte globalt. Over 600 jobber på Jæren, hvorav 490 er på plogfabrikken. Har fabrikker: I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina. Egne salgsselskaper i 17 land og eksport til ytterligere 60 land. Plogfabrikken: Inntektene endte i 2019 på 804 millioner kroner, mot 887 millioner i 2018. Les mer

Går nå med overskudd

Målet er at bedriften i år skal levere et godt resultat til sine japanske eiere. I fjor gikk Kverneland Group Operations Norway med underskudd. Inntektene endte på 804 millioner kroner, mot 887 millioner i 2018. Resultatet før skatt viste et underskudd på 22,7 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 38 millioner kroner i 2018.

– Vi vil igjen gå med overskudd, lyder det sikkert fra plogsjefen.

Han slår fast at i år har mindre bemanning og økt produktivitet betalt seg.

Markedet for plog har rett nok gått ned i verden, men Kverneland ser at deres «face-lift-satsing», en oppgradering av rekke produkter, er blitt godt mottatt. Alle nyhetene ble presentert i august i fjor på et jorde ved Orre gamle kyrkje, etter at Kverneland hadde flydd inn nær 90 journalister fra 15 land for å gi dem en sniktitt.

- Koronaen har dempet investeringslysten i noen marked, men vi ser likevel at vi i år vil produsere 3100 - 3200 ploger. Tyskland og Frankrike er de største markedene, opplyser Lars Rotseth.

Tøff start for ny sjef

Han startet som ny plogsjef 1. september i fjor. Ålesunderen, bosatt på Bryne, kom fra en internasjonal karriere med roboter i ABB-konsernet, med siste base i Shanghai, og han kom med et mål om å få til enda mer effektivisering og automatisering av den tradisjonsrike plogfabrikken. I stedet måtte han starte på et løp med omfattende permitteringer. I januar var alle tilbake på jobb. Så kom koronaen.

– Vi har tross alt kommet heldig ut, men vi følger nøye med i smittesituasjonen i Europa, sier Lars Rotseth.

Kverneland har fabrikker i Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland, Kina og Norge, der plogfabrikken fortsatt huser konsernets hovedkontor for finans, it, salg og markedsføring. Men det er HR-avdelingen i Amsterdam som håndterer koronasituasjonen for konsernet. Både fabrikken i Italia og Frankrike måtte i en periode stenge ned.

For folk skal fortsatt ha mat

På plogfabrikken på Øksnevad har klubbformannen senket skuldrene.

– Ja, det går bra i år. Dette viser også at vi i Norge er konkurransedyktige i den store verden, sier Stein Mossige.

Han minner om at det gikk galt i fjor høst. For å unngå at det samme skulle skje i høst, tok de ansatte ut en ekstra ferieuke i sommer pluss høstferie - med timer som var opparbeidet eller sto som ferie. Det viste seg at flere måtte droppe høstferien fordi det ble travlere enn man hadde planlagt.

– De ansatte har gjort en kjempejobb. De har også levert på tid. Dette har også sikret oss nye ordrer, sier Mossige.

– Så du er optimistisk også for neste år?

– Jeg vil være optimistisk til det motsatte er bevist. Vi produserer jo redskaper som lager mat. Og en ting er sikkert, matproduksjon må til også i koronatider, slår klubbformannen fast.