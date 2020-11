Ansatt i DFØ koronasmittet – fem i karantene

En ansatt i Stavanger-avdelingen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), har testet positivt for koronaviruset. Divisjonsdirektør Bjørn Sæstad oppgir at 5 av 230 medarbeidere har blitt satt i karantene som følge av dette.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) holder til i Mediegården i Stavanger sentrum, i samme bygg som Aftenbladet, Rogalands Avis, Vinmonopolet og Clas Ohlson. Foto: Jarle Aasland

Stella Marie Brevik Journalist

Vedkommende ble testet lørdag, med positiv test søndag. Den ansatte har ikke vært på kontoret siden onsdag sist uke.

Direktør Sæstad kan ikke si noe om hvordan vedkommende ble smittet:

– Det er smittevernkontoret som kan si noe om hvor smitten kom fra, kontoret vårt er en del av smittesporingen de utfører.

Samfunnskritiske oppgaver

DFØ har kontorer i Mediegården – som huser både Aftenbladet, Rogalands Avis, Vinmonopolet, Clas Ohlson, Apotek, ISS kantine og diverse butikker.

– Smitten har ikke kommet fra kontoret, sier Sæstad, som påpeker at alle ansatte er informert om saken.

– Smittesporingen er avsluttet, legger Sæstad til.

– Vi tar de forholdsreglene vi kan, følger alle råd som regjeringen kommer med og er på vakt hele tiden, sier direktøren.

– Vi opprettholder de generelle smittevernreglene, samtidig som vil tilbyr de ansatte gratis parkering, så de slipper å ta kollektivtransport.

DFØ utbetaler lønnen til rundt 220.000 statlig ansatte. Dette sees på som en samfunnskritisk oppgave. Direktoratet hadde rulleringsordning fra mars til september, men som følge av liten smitte i Stavanger-regionen etter sommerferien har alle ansatte jobbet i kontoret fra september (med unntak av dem i risikogruppene). I forrige uke gikk de tilbake til rullering da de så at smitten i befolkningen økte.

– Vi må ha en viss beredskap for å sikre at folk får lønnen sin. Derfor rullerer vi slik at rundt 40 prosent er på jobb, mens rundt 60 prosent har hjemmekontor. De i risikogruppen holder seg hjemme, sier Sæstad.