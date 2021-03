Risikerer forvaring etter å ha forgrepet seg på ett år gammel datter

Politifaglig etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam og kollegene hans i Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt spilte en sentral rolle i å få identifisert overgrepsmannen. På den måten hindret politiet ytterligere overgrep mot den unge jenta. Fredrik Refvem

Et helt spesielt vitne fra Egersund får ros etter at en mann i 30-årene ble pågrepet i drammensområdet. Nå er østlendingen tiltalt for voldtekt og incest.

