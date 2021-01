Sirdal-ordfører og politiet: – Hold dere hjemme

Fredag er Sirdal kommune hardt rammet av strømbrudd. Ordføreren ber hytteturistene om å holde seg hjemme, og politiet støtter oppfordringen.

Snøfokk og svært dårlig sikt fredag ettermiddag.

Ordfører Johnny Liland sier til Aftenbladet at strømmen er borte i hele kommunen nord for Tjørhom.

– Dette betyr at det heller ikke er mobildekning og at fiberdekningen også er delvis nede. Vi har kontakt med både Fylkesmannen og med Agder Energi om situasjonen, sier Liland.

– Det er bra for alle parter hvis hytteeierne holder seg hjemme nå, sier Sirdal-ordfører Jonny Liland.

Beskjeden til hytteeierne i Øvre Sirdal er klar:

– Det er bra for alle parter hvis hytteeierne holder seg hjemme nå. Det skyldes først og fremst at strømmen er borte og at det ikke er avklart når den kommer tilbake, sier Liland etter beredskapsmøtet i kommunene klokken 13.

– Vi tar en ny vurdering på dette klokken 16, sier ordføreren.

Skolen i Øvre Sirdal ble stengt fredag og elevene sendt hjem.

Politiet støtter oppfordringen

Politiet sendte fredag ettermiddag ut en pressemelding der også de ber folk holde seg hjemme for sin egen sikkerhet:

– Øvre Sirdal er nå uten telekommunikasjon og nødnett. Dette betyr at det vil være vanskelig å varsle nødetater ved en alvorlig hendelse. Av hensyn til egen sikkerhet ber vi derfor folk om å respektere oppfordringen om å holde seg hjemme inntil kommunen kommer med ny informasjon, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim.

Det har kommet nær én meter snø. Foto: Odd Joar Moen

Ustabilt

– Vi har både ambulanse og politi i Øvre Sirdal med satellittdekning så lenge dette varer, sier Liland.

– Hvordan er været i Sirdal nå?

– Det er ustabilt. Da vi satt i møtet nettopp fikk vi først beskjed om at været var lettere. men like etterpå tetnet det til igjen, sier han.

– Kanskje like greit at Hunnedalen er stengt?

– Det finnes andre veier til Øvre Sirdal enn gjennom Hunnedalen. Vår beskjed som kommune er at det ikke er noen vits i å komme til Sirdal akkurat nå, sier Liland.

I tillegg til at strømmen er borte, har det kommet nærmere én meter snø det siste døgnet, og det advares om stor snøskredfare.

Både Vegvesenet og Sirdal kommune har kommet med oppfordringer og sendt ut farevarsel om at folk bør holde seg hjemme så lenge uværet varer.

Foto: Odd Joar Moen

Tusenvis uten strøm

– Knapt 3800 av Agder Energis kunder i området er uten strøm, opplyste pressevakt Harald Vengen i Agder Energi klokken 08.30 fredag.

De fleste mistet strømmen natt til fredag eller fredag morgen, mens cirka 650 har vært uten strøm siden torsdag kveld.

Sirdal har en befolkning på snaue 1800 mennesker, men det er antagelig en høy andel hytter blant de over 3000 kundene som mangler strøm.

Agder Energi Nett er i området og jobber med feilretting.

– Kombinasjonen av snø og vind har medført problemer først og fremst i Sirdal-området denne gangen.

– Kan det være trær som har falt over ledningene?

– Vi vet lite om hvilken type feil som har oppstått, og vil ikke spekulere om det. Men våre folk er på plass nå og jobber med å rette feilene. Det er foreløpig ikke godt å si når alle kundene har fått strømmen tilbake, men vi ser heldigvis en bedring i værforholdene nå fredag morgen, sier Harald Vengen i Agder Energi.

Skisenter stengt

Strømutfallet påvirker også Sirdal skisenter, som er stengt inntil videre.

«Hell i uhell. Uværet har gjort oss uten strøm, dekning og internett - så vi er midlertidig stengt frem til det er i orden. Men se hvor mye snø vi har fått i løpet av natta», skriver de på sine Facebook-sider.

I Øvre Sirdal er det kraftig snøfokk og vind på omkring 10 m/s. Vinden vil øke utover ettermiddagen og kvelden og vindkastene kan bli dobbelt så kraftige, melder Sirdal Media.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Skisenteret opplyser til Fædrelandsvennen at det har kommet nærmere én meter snø det siste døgnet.

Advarer om stor snøskredfare

Nedbøren har vært våt og tung. Kraftig vind har ført til snøføyk utsatte steder, noe som gir stor snøskredfare.

Ifølge NVEs varslingstjeneste, varsom.no, er det sendt ut rødt farevarsel (faregrad 4) for snøskred i regionen Heiane. Faren er størst i områder som Sirdal og Hunnedalen.

«I fjellsider vendt mot nordvest til nordøst vil det fortsette å laste inn med vindtransportert snø og naturlige utløste store skred kan ventes der det legger seg opp mest snø», står det i vurderingen.