Nå er det endelig: Time sa ja til Kalberg-utbyggingen med én stemmes flertall

Tirsdag var bonde Anne Frøyland Grødem utenfor rådhuset med en liten rød traktor for å protestere mot Kalberg-utbyggingen. Selv kunne hun fått 150 millioner dersom gården hennes ble en del av planene. Hun takket nei i en sak som vekket oppsikt landet rundt. - Jeg har bare blitt sikrere på at jeg gjorde det rette, sa hun. Geir Sveen

Motstanderne kjempet til siste time. Men i kveld (tirsdag) vedtok Time kommunestyre med 14 mot 13 stemmer at store deler av Kalberg blir et regionalt senter for datasenter og kraftkrevende industri.

