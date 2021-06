Lunsj med Lars: - Det sterke innvandringskortet til Frp har nesten blitt nullet ut

Sjefredaktør Lars Helle, kommentator Hilde Øvrebekk og redaksjonssjef og valgansvarlig Tommas Torgersen Skretting analyserer den ferske meningsmålingen foran høstens stortingsvalg. Hør Lunsj med Lars.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette får du høre i denne episoden:

Fersk meningsmåling - hvem øker og hvem taper terreng?

Hvem kjemper om utjevningsmandatet?

Høyre i motbakke

Nedgang: Hva skjedde med MDG og den grønne bølgen?

– Senterpartiet har siden Stortingsvalget 2017 hatt en nesten sensasjonell utvikling og har nå nær doblet seg. De får en oppslutning på 13 prosent og har blitt et stort parti som er å regne med. Det understreket de på landsmøtet sitt da Vedum kom ut og meldte seg som statsministerkandidat, sier redaksjonssjef Tommas Torgersen Skretting i Aftenbladet.

Han er gjest i ukens Lunsj med Lars-episode og analyserer sammen med Lars Helle og hans faste makker, kommentator Hilde Øvrebekk, den ferske meningsmålingen.

Redaksjonssjef og valgansvarlig i Aftenbladet, Tommas Torgersen Skretting er gjest i ukens episode av Lunsj med Lars. Sammen med Lars Helle og Hilde Øvrebekk diskuterer han den ferske meningsmålingen foran Stortingsvalget. Foto: Jon Ingemundsen

Fremskrittspartiet er inne med to representanter på den ferske målingen. Partiet har hatt tre representanter i inneværende periode og hadde en god måling i fjor høst. Nå kjemper de for det tredje mandatet.

– Jeg tror de er i en litt vanskelig situasjon. Blant annet fordi innvandringskortet, som har vært et sterkt kort for Frp, nesten er nullet ut. Under korona har det nesten ikke vært innvandring. De sliter med å få de sterke og profilerte sakene de tidligere var veldig gode på, sier Skretting.

– Rødt og Mimir-effekten ser vi ikke så mye av denne måneden? sier Helle.

– Selv om de ligger mye høyere enn de gjorde ved forrige stortingsvalg, har de gått tilbake fra 3,6 til 3,3 prosent. Det betyr at Mimir, slik det ser ut nå, ikke er inne på Stortinget, sier Øvrebekk.

– Det ser kanskje ut til å være litt for lite til å kjempe om utjevningsmandat også?

– Ja, det ser ut til å være for lite, der er det helst Høyre og Frp som kniver om den posisjonen nå. Sist var det SV som fikk utjevningsmandat for Rogaland, men nå har de så gode resultater at det ser ut til at de kan få inn en representant.

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple eller i din foretrukne podkastapp.