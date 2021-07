Færre besøkende og annerledes festival – men fortsatt Gladmat

Årets Gladmat-festival ble preget av kohorter, tredelt festivalområde og færre besøkende. Anders Minge

Mens kommunen synes vel mange tar litt for lett på smittevernreglene, er festivalsjef Maren Skjelde fornøyd med nyvinningene og gjennomføringen av årets Gladmat.

– Vi vet at det har vært en del færre besøkende i år enn det vanligvis er, sier festivalsjef Maren Skjelde.

Årets Gladmat-festival var i hovedsak fordelt over tre områder; på «Torget» i Stavanger sentrum, «Malt & Humle» i Ledaalsparken og «Bakgården» på Nytorget.

I år besøkte omtrent 600 personer festivalområdene Bakgården og Malt & Humle per dag i Gladmatuken. Hvor mange som besøkte Torget, er usikkert.

– Men totalen er veldig mange færre besøkende enn tidligere. Vågen pleier å være stappfull under Gladmat, så det er tydelig at det er et annerledes år, sier Skjelde.