Smitte i Gjesdal knyttes til ungdomsmiljø

De siste dagene har 13 personer fått påvist koronasmitte i Gjesdal. Alle tilfellene utenom ett knyttes til et ungdomsmiljø, men det er ukjent hvor smitten kommer fra.

Foto: Kristian Jacobsen

Hanne Undem Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Gjesdal kommune opplever for tiden en økning i antall smittetilfeller. Tirsdag meldte kommunen om åtte nye smittetilfeller. De smittede var en kvinne i aldersgruppen 18-25 med kjent smittekilde, en mann i aldersgruppen 25–40 år og seks ungdommer i aldersgruppen 6–16 år, som var nærkontakter.

– Én av de smittede har hatt indirekte kontakt med utelivet. De andre tilfellene har tilknytning til hverandre, uten at vi vet hvor smitten kommer fra, sier Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Gjesdal.

– Vi tror én person har vært uheldig og blitt smittet, og så har smitten spredt seg i miljøet. Det er snakk om et ungdomsmiljø, men også foreldre og søsken er smittet, legger han til.

Smittede på «Digg Sommer»

Fredag ble det registrert ett smittetilfelle. Det var en kvinne i aldersgruppe 25–40 år med ukjent smittekilde. Dette tilfellet er ikke knyttet til de andre tilfellene som er registrert i ettertid.

Lørdag fikk fire nye personer påvist smitte. En mann i aldersgruppen 40–60 år, en mann i aldersgruppen 15–20 år og to ungdommer i aldersgruppen 6–16 år var nærkontakter, men opprinnelsen for smitten er fortsatt ukjent. Det ble ikke registrert nye tilfeller søndag.

– Tre-fire av de smittede er knyttet til arrangementet «Digg sommer». To arrangementer ble derfor avlyst i dag, og i ettermiddag vil vi avgjøre om vi skal avlyse morgendagens arrangementer, sier Torvik.

«Digg sommer» et ferietilbud for barn og unge som bor i Gjesdal kommune og som skal begynne i 6., 7., 8., 9. eller 10. klasse.

Dersom det blir vurdert nødvendig å avlyse et arrangement, vil dette bli kommunisert direkte fra arrangør til deltaker.

Tirsdag klokken 12 er det ikke registrert nye smittede, ifølge Torvik.

– Det gir håp om at vi kan gjenoppta «Digg sommer» i morgen.

Fasit innen to-tre dager

Mandag morgen opplyste kommunikasjonsansvarlig André Andreassen til Gjesdalbuen at åtte gjesdalbuer er isolasjon som følge av covid-19. I tillegg er hele 92 innbyggere i nærkontaktkarantene, og cirka 200 i ventekarantene. Søndag formiddag var to fotballag, og noen av dem som deltok på «Digg sommer» sine arrangementer Trolljeger og Kompani Ålgård, satt i nærkontaktkarantene.

– Vi håper vi har klart å ramme inn nærkontaktene, men det går alltid to-tre dager før vi får fasitsvaret, sier Torvik.

I Gjesdal kommune er det nasjonale anbefalinger og retningslinjer for smittevern som gjelder. Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å ha et høyt fokus på smittevern i tiden fremover, og ber dem holde avstand, holde seg hjemme ved sykdom, ha lav terskel for å teste seg og ha god håndhygiene.

– Vi ser litt for ofte at folk venter et par dager før de tester seg, selv om de har symptomer. Da kommer smittesporerne seint i gang, og smitten sprer seg mer enn nødvendig.

Smitte i Klepp, Time og Hå

På Jæren har det også vært et høyere antall smittede de siste dagene.

I Klepp fikk fire personer påvist smitte mandag. Alle har kjent smittevei, og alle var i karantene fra før. Siden onsdag i forrige uke har 31 personer i kommunen fått påvist smitte.

Smitten fordeler seg på følgende dager:

Onsdag: 6, torsdag: 7, fredag: 6, lørdag: 5, søndag: 3, mandag: 4.

I Time kommune er det tre nye smittede det siste døgnet. Også her har alle kjent smittevei. Nærkontakter er satt i karantene. Ingen av tilfellene har sammenheng med smitte ved sykehjemmet Sivdamheimen. Forrige uke var det totale antallet smittede 23.

Mandag: 5, tirsdag: 2, onsdag: 10, torsdag: 2, fredag: 2, lørdag: 2, søndag: 0.

I Hå kommune er det registrert to nye smittetilfeller. Begge er nærkontakter, og de var allerede i karantene. 27 personer ble bekreftet smittet i kommunen i uke 26.

Mandag: 1, tirsdag: 7, onsdag: 11, torsdag: 3, fredag: 2, lørdag: 2, søndag: 1.