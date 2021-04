De ser ned til byen som tar torget tilbake

I løpet av en uke er det åpnet to nye utesteder på Bryne torg, i tillegg til Rits kafe som kom i mars. Og mer skal det bli midt i koronaen. For nå skal byens gamle hjerte slå igjen og kanskje bli som et italiensk torg.

Anita og Jarle Gjerde bor halve året i Sør-Afrika og halve året på Bryne torg. De liker godt utviklingen de ser fra den moderne leiligheten i det eldre bygget etter slakterbutikken T. Moi, som også huset Jarles egen fotobutikk. Pål Christensen