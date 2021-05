Smittevernoverlegene bekymret for russen

Smittevernoverlegene på Nord-Jæren er bekymret for at russen skal ødelegge for seg selv.

Kvadrat er et populært samlingssted for russen - dette bildet er fra arkivet og er ikke tatt i år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi heier på denne feiringen - det er viktig at russen får feire. Men de må huske at selv om det ikke er straffbart å ikke følge anbefalinger, så kan det medføre en sterkt forkortet russefeiring dersom smitte oppstår. Sagt på en annen måte: Det er ikke alt som er lov som er lurt, sier Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger.

Det har de siste ukene vært flere møter mellom russ, smittevernmyndigheter og politi lokalt, der russen har fått tydelige anbefalinger om å feire i små grupper.

Lørdag tok smittevernlegene i Stavanger, Sola og Randaberg en ny runde, etter å ha sett og hørt hvordan regler og anbefalinger ble tolket av russen den første kvelden i feiringen.

Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger Foto: Jarle Aasland

– Kan ramme mange

– Små grupper betyr 5-10 personer. Mange busser har langt flere eiere, gjerne fra flere skoler og flere kommuner. Hvis det oppstår smitte med utgangspunkt i en slik buss, vil det ramme alle skolene som er representert. Også familiene, og kanskje barn på andre skoler, blir berørt - det vil skapes veldig store ringer av folk som må i karantene. Altså kan veldig mange få ødelagt russetiden ved at noen få har vært samlet i for store grupper, forklarer Midtgarden.

Smittevernoverlegene har inntrykk av at russen er opptatt av å følge reglene og at de ønsker å ta smittevern på alvor. De fleste er klare på at vi de vil være obs på symptomer, holde seg hjemme dersom de er syke, og de vil bruke håndsprit.

– Men vi hører om holdninger som «vi må følge regler som det er straffbart å bryte, men det er ikke så farlig med anbefalinger». De ser nok ikke at det kan få store konsekvenser for veldig mange, sier Midtgarden.

Egne råd for russen

Det er lagt ut russeråd og -tips på kommunens hjemmesider om trygg russefeiring. Her står blant annet de fem russebud:

Test deg ved milde symptomer

Vær sammen i mindre, faste kohorter

Ikke del flaske med andre

Vit hvem du har vært sammen med

Koronameteren gjelder hele kvelden

Her er også egne avsnitt om regler for arrangementer, rulling, besøk hjemme og annet.

Også FHI har laget egne råd til russen under feiringen.

– Jeg håper virkelig at russen velger å følge disse anbefalingene når de nå skal fortsette feiringen i helgen. Ellers kan de ødelegge for seg selv. De må ta vare på feiring og ta vare på hverandre, sier Midtgarden.