Sandnes kommune selger rådhuset på Finn for 70 millioner

– Det er jo litt kreativt! Vi er vel moderne, er det ikke det som er ordet? sier en lattermild Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til TV 2.

Det var Dagsavisen RA som først omtalte saken.

Kommunen skal flytte ut fra rådhuset i slutten av 2018, for å flytte inn i et nytt rådhus. Derfor selger de nå det gamle rådhuset. På Finn.no kan man lese at prisantydningen er på 70 millioner kroner.

Ordfører Wirak har stor tro på at eiendommen blir raskt solgt.

– Vi solgte noen andre tilhørende tomter for en liten stund siden, og de føk vekk med en gang. Dette er en attraktiv beliggenhet rett ved jernbanen, sier Wirak.

Ordføreren sier til TV 2 han ikke tidligere har hørt om kommuner som selger rådhus på Finn.no. Det bekrefter salgsdirektør hos Finn, Johan Fredrik Høvås, til NRK.

– Det er første gangen jeg hører om det. Det er ikke hverdagskost at rådhus selges på Finn, sier han til kanalen.

På Finn.no ligger rådhuset ute som den dyreste næringseiendommen i Rogaland, og femte dyrest i Norge.

Bygget er på 8500 kvadratmeter, men kan ifølge boligannonsen åpnes for opptil 14.500 kvadratmeter. Men selv om bygget byr på mange kvadratmeter, er det flere ting som må utbedres.

«Standarden er generelt lav og holder ikke dagens krav til areal- og energieffektivitet og tidsmessig innredning», heter det i annonsen.