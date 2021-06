Lunsj med Lars: Er det sak eller person som bestemmer hvem som blir statsminister?

Erna eller Jonas? Eller kanskje Trygve Slagsvold Vedum? Hør sjefredaktør Lars Helle diskutere statsministerspørsmålet med kommentator Hilde Øvrebekk og debattredaktør Solveig Grødem Sandelson i denne ukes episode av valgpodkasten Lunsj med Lars.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette får du høre i denne podkasten:

Er det automatikk i at det største partiet i regjeringen får statsministeren?

Hvorfor har Sp sin egen statsministerkandidat?

Hva betyr det å bære staur?

Og er Trygve Slagsvold Vedum statsministeraktig?

– Nei, svarer Øvrebekk på det siste spørsmålet. Hun har problemer med å se for seg en lattermild Vedum i alvorlige forhandlinger i FN eller Nato og mener han må skifte stil, dersom han blir statsminister.

Sandelson sier hun skvatt litt da Senterpartiet valgte å peke på Vedum som egen statsministerkandidat, men tror det kan bidra til å trekke til seg velgere som ellers ville stemt borgerlig.

Lars Helle og Solveig Grødem Sandelson diskuterer statsministerspørsmålet sammen med kommentator Hilde Øvrebekk i denne ukens Lunsj med Lars. Foto: Jon Ingemundsen

– Ikke minst kan det ha betydning i Rogaland, sier hun og legger til at forskjellene kommer tydeligere fram i debatter mellom Vedum og statsminister Erna Solberg enn når Solberg møter Ap’s kandidat Jonas Gahr Støre.

Likevel mener panelet at dramaet rundt sperregrensen og oppslutningen rundt småpartiene kan være like avgjørende for hvem som blir statsminister, som kandidatenes personlige egenskaper. Vi må også være foreberedt på en mindretallsregjering.

Hilde Øvrebekk: - Vedum må skifte stil dersom han vil bli statsminister. Foto: Jon Ingemundsen

– Det har ikke vært uvanlig i Norge, sier Øvrebekk. Sandelson mener samtidig at det ikke er så lett å være i en flertallsregjering heller. Per Borten (statsminister 1965–71) kalte det å bære staur.

– Og Frp fikk eksem av å sitte i Solbergs flertallsregjering, mens småpartiene regelrett er blitt kvistet, sier hun med referanse til den svake oppslutningen om KrF og Venstre.

– Mange partier betyr dessuten mer pengebruk, sier Øvrebekk.

Det er vanskelig for velgerne å forholde seg til at så mange partier er så bastante på hvem de vil samarbeide med, eller ikke. Noen vil absolutt i regjering, noen vil absolutt ikke, mens andre stiller ultimate krav.

– Dette er forvirrende, men det virker iallfall som om Frp er et parti som vil stå utenfor denne gangen, sier Øvrebekk.

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple eller i din foretrukne podkastapp.

Her er alle Lunsj med Lars-episodene som er publisert hittil: