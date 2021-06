En ny sjanse

På takterrassen står en gjeng ungdommer og nyter morgensola. Noen er nettopp ferdige. Andre venter spent på at det skal bli deres tur til å forlate Bergeland videregående skole med bestått i sekken.

Ata Osman leser gjennom notatene sine en drøy halvtime før han skal teste engelskkunnskapene. Foto: Jan Inge Haga

– Hjertet mitt slår kjempefort nå, sier Ata Osman. Blant kompisene går han under kallenavnet «Arjna».

I korridoren står et titalls elever. Det lukter nervøsitet, spenning, skuffelse og glede.

Foto: Jan Inge Haga «Arjna» ser opp på den store klokken som henger på veggen, mens han går frem og tilbake. Klokken viser 10:25. Fortsatt 35 minutter igjen.

Om knapt en time venter sommeren. Termostaten viser 23 grader. Senere går reisen til Tyskland. Storebroren skal gifte seg.

Men først: muntlig eksamen.

Han skal opp i engelsk. «Arjna» klarer knapt stå stille.

I år er han én av nært 200 elever i Rogaland som har meldt seg på to intensive skoleuker i ferien.

Foto: Jan Inge Haga – Dette går bra. Lykke til, roper Jorid Reed til en av elevene. 24-åringen har vært assistent på sommerskolen i faget engelsk.

Sommerskolen

Skolen er et tilbud for elever, tidligere elever og lærlinger med stryk eller ikke bestått i et fag på videregående skole.

– Håpet er at så mange som mulig skal fullføre videregående opplæring, sier Tom Kolsås, gruppeleder i Rogaland Ap, som var til stede på Bergeland onsdag morgen.

I fjor besto ni av ti eksamen gjennom Sommerskolen. Tilbudet er gratis og sparer elevene for utgifter knyttet til privatisteksamen.

Bestått/ikke bestått

Tilbake til korridoren med spente elever:

Alle snur hodet mot klasserommet i enden av gangen i det døren går opp.

Foto: Jan Inge Haga Ut kommer Ali Aljounes. Han smiler. Det kan bare bety en ting: Eksamen er bestått.

– Det var vanskelig først, men så gikk det bedre etter hvert. Jeg er så lettet.

Innimellom kommer noen engelske ord. 19-åringer ler.

– Jeg er helt språkforvirret nå.

Skole i ferien: – Det har vært gøy

Kompisgjengen samler seg. Alle har fullført. Bare Arnjas eksamen gjenstår. De er samstemte på spørsmål om hvordan sommerskolen har vært.

– Det har vært gøy og mye bedre enn vanlig skole.

– Vi har fått mye hjelp, god mat og har hatt fine lærere. Jorid er kjempeflink, sier Ziad Mohammad.