Lan Marie Berg: – Tror mange blir deprimert av å måtte velge mellom Erna og Jonas

Lan Marie Berg gikk hardt ut mot Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på MDGs landsmøte lørdag. – Blir det ikke bare mer motorveier og oljeleting? spurte hun.

Lan Marie Berg før landsmøtet til MDG, som avholdes denne helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Even Lübeck

– Jeg tror ganske mange blir deprimert av å måtte velge mellom Erna og Jonas som statsminister. Blir det ikke bare mer motorveier og oljeleting uansett? Spiller det noen rolle for miljøet om jeg stemmer? sa Berg i sin tale på MDGs landsmøte lørdag.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, fortsatte med å si at svaret på det er et «soleklart ja».

– For det finnes håp. Stem på Miljøpartiet De Grønne. Partiet som ikke smisker med noen fossilpopulister, enten de heter Trygve Slagsvold Vedum eller Sylvi Listhaug, sa Berg.

– Ubegripelig

Hun pratet også om de klimastreikende unge i gatene.

– Svaret fra Høyre, Ap, Frp, Senterpartiet, Venstre og KrF til dem var altså å snu ryggen til dem. Og satse enda mer på det vi vet at vil ødelegge fremtiden deres. Det gjør meg forbanna.

– Det er ubegripelig at så mange politikere på Stortinget kan leve med at de ignorerer klimaforskere, ødelegger naturen og saboterer fremtiden til dem som skal ta over etter oss. De samme politikerne som snakker om rettferdighet, solidaritet og at Norge må lede an for å løse de store problemene, sa hun.

– Derfor står vi foran et skjebnevalg i høst. Vi kan la disse utdaterte og feige politikerne få fortsette med å gi oljelobbyen alt det de vil ha, sa Berg.

«Det lille viruset»

I talen snakket hun også om koronaviruset, som hun kalte «det lille viruset».

– Det lille viruset har vist oss hvordan forskjellene forsterkes når samfunnet er under press, både mellom de med god og dårlig råd i Norge, og mellom rike land som Norge og lavinntektsland i det globale sør.

– Akkurat nå føles det ut som de tøffeste oppoverbakkene ligger foran oss, men om bare noen måneder er kanskje alt dette over, sa Berg.