Egil S. Eide er død

Mangeårig medarbeider i Stavanger Aftenblad, Egil Seglem Eide døde natt til lørdag, nær 83 år gammel.

Foto: Kristian Jacobsen

Egil S. Eide var kjent for mange som stemmen i andakten i NRK gjennom 30 år, og som aktiv deltaker i kristent arbeid gjennom hele sitt liv.

Egil S. Eide jobbet i Stavanger Aftenblad i 28 år. I redaksjonen var han best kjent som «EgilS».

Av kolleger ble han beskrevet som småvittig, lun, velmenende, kunnskapsrik, intelligent og elskverdig.

– I Aftenbladet hadde Egil ansvaret for personalsidene våre. Han var veldig viktig for det nære stoffet, som også var viktig lesestoff for mange av leserne våre, sier Tarald Aano, redaktør i Aftenbladet.

Kollega og slektning, Jan Petter Helgesen, fikk vite om Eides bortgang på lørdag.

Helgesen var Egils søskenbarn, og selv en markant journalist i Aftenbladet i flere tiår.

– Jeg snakket med Egil for to måneder siden. Han hadde kreft og var ikke helt i toppform. Han visste hvilken vei det gikk og var forsonet med det, sier Helgesen.

Fram til relativt nylig var Egil S. Eide en aktiv mann. Han ledet blant annet flere temareiser til Thailand, «Smilets land».down emily

Etter at han pensjonerte seg fra Aftenbladet ordinerte han seg til prest som 66-åring i 2005. Da hadde han allerede vært prestevikar i Stavanger domkirke og i Sola i en mannsalder. Bak står Sigbjørn Jårvik, biskop Ernst O. Baasland, Arnt Johan Vistnes og Kristian Karolus Dragsun Foto: Jan Inge Haga

I 2011 fikk Eide utmerkelsen Kongens fortjenstmedalje i sølv, som den het fram til 2012. I dag heter utmerkelsen Kongens fortjenstmedalje.

Medaljen ble tildelt av Sola-ordfører Håkon Rege under en «Syng med oss» kveld i Tananger kirke i mars 2011.

Egil S. er født og oppvokst på Storhaug. Sju år eldre enn lillesøster Wenche, var han en omsorgsfull og pliktoppfyllende storebror, først i Kalsminnegata, senere i Langata.

Egil flyttet til Oslo rundt 1965 og studerte der i flere år. Det var mens sønnen var i Oslo at foreldrene hans fikk oppleve hovedstaden for første gang, da Egil inviterte dem dit.

Eide har hatt et variert arbeidsliv og blant annet jobbet som lærer, vikarprest, i Det Norske Misjonsselskap og redaktør i Vår Kirke i Oslo. En tid på 1970-tallet satt han i representantskapet i Kirkens Bymisjon i Oslo.

I 1974 ble han oppringt av daværende sjefredaktør i Aftenbladet, Jon Arnøy. Eide sa ja til jobben som kirkeredaktør, men hadde allerede fra 1963 skrevet Dagens ord, kronikker og bokanmeldelser for Aftenbladet.

Egil hadde stor reiselyst, særlig mot Østen, og aller helst til Thailand. Også lillesøster var med på temareisene hans og ble mektig imponert over storebrorens faktakunnskap, formidlingsevne og språklige evner. Han snakket blant annet thai.

Eide hadde i over 30 år et spesielt forhold til Thailand. I 1986 kom han til Ubonprovinsen i nordøst på oppdrag fra Aftenbladet. Der engasjerte han seg blant annet i et prosjekt for å hjelpe fattige barn og unge til videreutdannelse med base i et internat i Phibun Mangsahan.

Eide har skrevet et titalls bøker, flere med sjelesørgerisk sikte, og reportasjeboken «Hjertets kontinent» om kirke og misjon i Kamerun, Kenya og Madagaskar.

Eide har fått flere priser, blant annet Award Friends of Thailand, pris fra Lutheran Christian Foundation of Thailand, i tillegg til Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Han var gift med sin Berit, og bosatte seg i Sola i 1969. Han hadde tre døtre, Kristin, Siv Bente og Elisabeth, som også bodde i Sola, og hadde ti barnebarn i alderen 12 til 25 år.

For om lag ett år siden fikk Egil kreft. Den siste uken var han hjemme. Han døde med den nærmeste familien rundt seg, natt til lørdag. Han ville blitt 83 år i april. Egil Seglem Eide begraves fra nye Sola kirke.