Han har bestemt seg. Det blir trolig en stemmes flertall for regionens nye datasenter

Lars Enevoldsen har hjemme på kjøkkenbordet satt opp plusser og minuser for en mulig datasatsing på Kalberg, og er kommet til at dette er en mulighet som verken kommunen eller regionen kan gi slipp på. Foto: Geir Sveen

– Nye arbeidsplasser og nye muligheter for de unge i regionen betyr mest, sier Lars Enevoldsen (Uavhengig). Hvis tre ulike utredninger ikke tar feil, kan hans stemme sørge for at Time likevel legger til rette for mer enn 1000 nye arbeidsplasser bak Kvernaland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden