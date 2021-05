NETTMØTE: Få svar på det du lurer på om 17. mai i Sandnes og Stavanger

Kan jeg invitere gjester? Finnes det et tog jeg kan se på? Tirsdag klokka 13.00 får du svar på spørsmålene dine.

Ann Sesilie Tekfeldt (Ap) er leder av 17. mai-komiteen i Stavanger på andre året. Foto: Pål Christensen

Elin Stueland Journalist

Det ble altså nok en 17. mai helt annerledes enn det pleier. Hva kan vi gjøre selv? Hva arrangerer kommunen?

Tirsdag klokka 13 stiller arrangementsansvarlig i Stavanger, Terje Emil Knutsen sammen med 17. mai-komiteens leder Ann Sesilie Tekfeldt for å svare på hvordan nasjonaldagen blir i Stavanger. Varaordfører, og leder for 17. mai-komiteen i Sandnes, Pål Morten Borgli stiller for å svare på spørsmål om 17. mai i Sandnes.

Meteren? Antall folk på besøk? Helsefagfolk vil gi deg få svar på de tingene du må vite om smittevern.

Foto: Carina Johansen

Du kan stille spørsmålene dine allerede nå ved å trykke på den blå knappen under.

Nettmøte om 17. mai Har du spørsmål angående årets 17. mai-feiring? Still dem ved å trykke på den blå «Send inn spørsmål»-knappen. Send inn spørsmål Det er ingen innlegg ennå.