Huseiers ansvar å strø fortauet utenfor eget hus

Minner om at det er huseiers ansvar å strø fortauet utenfor eget hus.

Det er fortsatt glatt ute, og det er huseier som skal strø fortauet utenfor eget hus. Foto: Janne Hagen

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert:

Politivedtektene i Stavanger sier at det er huseiers ansvar å strø fortauet utenfor eget hus. I tillegg plikter huseier å måke fortauet for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket.

«Så ta på brodder, eventuelt hjelm og ishakke, og strø fortauet utenfor huset ditt,» oppfordrer Stavanger kommune.

Tirsdag var det svært glatt i distriktet, og mange fortau og veier minnet mer om skøytebaner enn gangveier.

– Det vil ikke forsvinne de nærmeste dagene. Til helga nærmer et lavtrykk fra Atlanteren seg, og da vil det etter hvert gå over til plussgrader i Stavanger, sa Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, vervarslinga på Vestlandet.

Under kan du se lesernes bilder fra tirsdag. Hold oss gjerne oppdatert på glatte veier også onsdag!

