Laveste smittetall i Stavanger siden før jul

Fem personer testet positivt for covid-19 i Stavanger torsdag. Dette er det laveste tallet siden 20. desember.

Smittevernoverlege Runar Johannessen Foto: Jon Ingemundsen

Alle de nye smittede er nærkontakter.

Én dem er et barn under 10 år, én smittet er mellom 10 og 19 år, to er i aldersgruppen 40-49 og én er mellom 60 og 69 år.

Totalt er 456 smittet så langt i januar.

I Sandnes ble det registrer 10 nye smittede torsdag. Også i Sandnes er samtlige nærkontakter, og har altså kjent smittekilde.

Smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger er ikke villig til å friskmelde verken byen eller regionen på grunnlag av ett døgn med lave smittetall.

– Vi er nødt til å se dette over flere dager. Og vi må se regionen under ett. Det var vel 20 dagen før og 30 dagen før det i regionen, så vi må vente litt til før vi kan slå fast at smitten har stabilisert seg på et lavt nivå. Når det er sagt, så forventer vi jo en bedring i tallene. Fortsetter den tendensen, kan vi åpne opp litt etter litt, sier han.

– Klarer vi å stabilisere smittetallet på et lavt nivå, vil det bety en langt lavere risiko. Er det 10 og 20 hver eneste dag, betyr det masse arbeid innen test og sporing og økt fare for smittespredning til for eksempel helseinstitusjoner, legger han til.