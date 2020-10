Museum vil stille ut ulven som ble skutt

Lørdag blei det skutt en ulv i Rogaland for første gang på 17 år. Nå vil Museum Stavanger stille ut ulven – hvis de får lov.

Ulven som ble skutt like utenfor Moi. Foto: Fredrik Refvem

Stavanger Museum. Foto: Fredrik Refvem

Avdelingsdirektør for naturhistorie ved Museum Stavanger, Rudolf Svensen, sier til NRK at ulven passer perfekt i ei kommende utstilling. For å fokusere på rovdyrpolitikken.

Det var fredag i forrige uke at en 43 kilo tung hannulv ble skutt i nærheten av Moi i Lund kommune.

Etter flere skader på sau hadde Fylkesmannen i Rogaland på forhånd gitt en såkalt skadefellingstillatelse, skriver NRK.

Ulvekadaveret er statens eiendom, og skal undersøkes på Veterinærinstituttet i Trondheim.

Men etterpå vil museet svært gjerne ha den.

