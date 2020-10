Nå kommer høstens første snø i fjellet

Men ikke legg store planer for å boltre deg i den. For de aller fleste stedene vil den være borte igjen etter et døgn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mellom 30 og 50 millimeter nedbør mandag og tirsdag kan bli til nærmere en halvmeter snø i fjellet. Foto: Pål Christensen

Elisabeth Bie Journalist

Søndag ettermiddag gløder solen i Stavanger-området. Men mandag morgen vil rogalendinger våkne til grå himmel. Skydekket stiger nemlig inn over Rogaland fra sørvest i løpet av natten.

Og verre skal det bli.

De første bygene kommer på ettermiddagen, men det er først når mørket senker seg at millimeterne virkelig øser ned.

– I en 24-timers periode fra mandag til tirsdag kveld, vil det falle mellom 30 og 50 millimeter nedbør i Rogaland, med lokale variasjoner, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan i Meteorologisk institutt (MI) til Aftenbladet søndag ettermiddag.

På kysten vil det blåse stiv kuling fra sørøst, og temperaturen vil i lavlandet ligge på rundt 6 grader.

Men i høyden blir det atskillig kaldere. Og ifølge Granan vil det fra mandag kveld komme snø fra 300 høydemeter og oppover. For Rogaland gjelder det blant annet Hunnedalen og flere steder i Ryfylkeheiene. Og også i Sirdal.

Farevarsel for høyere strøk

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for områdene som får snø.

– Det handler om kjøreforholdene, og vi oppfordrer bilistene til å ha riktige dekk og kjøre etter forholdene. De bør også være forberedt at kjøreturene kan ta lengre tid enn normalt, sier Granan.

Farevarselet fra MI på grunn av snøfall er sendt ut for fylkene Telemark, Viken, Oslo, Agder og deler av Rogaland. Også Vestland kan bli påvirket.

Så stiger temperaturen

Men ikke før har nysnøen lagt seg i høyden, så stiger temperaturen. Dermed vil den forsvinne raskt på steder under 700 høydemeter. For eksempel ligger Sirdal høyfjellshotell på 650 høydemeter.

Utover tirsdagen vil det fortsette å snø på steder som ligger over 700 høydemeter over havet, men Granan anslår at snøen bare vil bli liggende på høydemeter over 800–1000 meter når nedbøren avtar tirsdag kveld, og temperaturene stiger ytterligere fra onsdag.

Onsdag kan det fortsatt komme noen byger i lavlandet, samtidig som temperaturen stiger. Granan anslår at det kan bli rundt 12 grader i Stavanger-området onsdag.