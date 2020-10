Nordsjørittet åpner for påmelding, men har ikke plass til alle

– Vi tar høyde for at korona-situasjonen er som i dag og må begrense antallet syklister, sier fungerende leder Aina Andreassen.

Bildet er fra det forrige rittet som ble gjennomført - i 2019. Foto: Svein Hagen

Tommas Torgersen Skretting Journalist

30. oktober er datoen for alle dem som er glad i Nordsjørittet, som har rullet og gått siden 1998 i distriktet vårt: Da åpner påmeldingen til Nordsjørittet 2021, som arrangeres 12. juni.

Første ritt hadde 152 deltakere og ble arrangert av et knippe ildsjelder. Toppåret var 2012, da 12.000 var påmeldt til rittet som går mellom Egersund og Sandnes. I løpet av disse årene har rittet blitt profesjonalisert og har vært en gullgruve for eierne, som Aftenbladet tidligere har meldt:

Fra 2009, da Nordsjørittet ble etablert som aksjeselskap, og fram til i fjor, har rittet hatt driftsinntekter på 102 millioner kroner. Av dette har de tre eierne Sandnes sykleklubb (40 prosent), Nærbø sykleklubb (30 prosent) og Dalane sykleklubb (30 prosent) mottatt et samlet utbytte på 14 millioner kroner, viser tall fra proff.no.

Resultat før skatt har naturlig nok hatt samme utvikling som antall deltakere i Nordsjørittet. I toppåret 2012 var tallet 3, 8 millioner kroner, mens i 2017 landet arrangementet på 115. 000 kroner. Totalt siden 2009 har Nordsjørittet tjent 17, 6 millioner kroner.

Bare ett år har rittet blitt avlyst: I koronaåret 2020.

Tar spesielle hensyn

– Nå satser vi på å arrangere rittet igjen, men for at det skal foregå på en forsvarlig måte med tanke på korona-smitten, har vi bare plass til 2000 deltakere. Vi arbeider med hvordan dette skal foregå i praksis, men det blir nok tidligere start, lengre opphold mellom puljene og et slusesystem i start- og målområdet, sier fungerende leder i Nordsjørittet, Aina Andreassen.

– Deltakerne skal få mat neste år også, men vi må finne løsninger som gjør at det ikke hoper seg opp syklister.

– Vi håper jo at man finner fram til en vaksine og at vi kan arrangere dette som normalt, for det har vært spesielle tider også for oss. Vi skal aldri mer klage når vi har det travelt, i hvert fall.

Korona er ikke bare bare, heller ikke for Nordsjørittet. Aina Andreassen, fremst i bildet her, håper likevel å gjennomføre et nedskalert Nordsjøritt i 2021. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Får full refusjon

Alle som meldte seg på Nordsjørittet 2020 har fått full refusjon. Rittledelsen garanterer også slik refusjon dersom korona-situasjonen skulle forverre seg og man også neste år må se seg nødt til å avlyse. Rittet i 2021 blir det 23 i historien.