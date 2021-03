Smitten øker i Stavanger – vurderer situasjonen dag for dag

To 10.-klasser og en gruppe elever på 8. trinn i karantene etter at en ansatt har testet positivt på covid-19.

Lørdag 13. mars ble det klart at to av elevene som var i karantene har testet positivt, og det er bekreftet at de er smittet av mutert virus. Som følge av dette, er ytterligere fem ansatte satt i karantene.