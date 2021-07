Direktørbedragere utleveres til Norge

To av mennene som er siktet for et av tidenes største bedragerier i Norge – 30 og 29 år gamle – vil i løpet av få uker bli utlevert fra Israel til Norge. Facebook

To av mennene som er siktet for å ha svindlet et Stavanger-basert firma for rundt 150 millioner kroner skal utleveres til Norge. Det har israelsk høyesterett bestemt.

