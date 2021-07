Asanti fikk ikke bli i Sandnes – nå må Adal kjøre i åtte timer hvis han vil se barna sine

Etter at Hå mottak ble lagt ned, og kjæresten Asanti fikk avslag på søknaden om alternativ mottaksplass, bor Adal nå over åtte timer unna barna sine. Carina Johansen

Etter at det ble kjent at Hå mottak må legges ned i høst, har Asanti og barna blitt flyttet til et mottak i Florø, åtte timer unna barnas far i Sandnes.

