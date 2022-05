Tidligere politileder: – Jeg føler meg dolket i ryggen

Den tidligere politilederen er veldig overrasket over at ledelsen i flere måneder undersøkte om han var skyldig i straffbare forhold, uten at han ble informert. Han sier han ikke kjente til mistanken om bedrageri eller grovt bedrageri. Ikke før Aftenbladet tok kontakt fire år etter.