Spår kraftig rekyl for Preikestolen - tror på 500.000 besøkende om få år

Turistsesongen på Preikestolen er i gang. Katarzyna Tudek og datteren Laura fra Polen er blant de besøkende.

Etter to år preget av koronapandemien, tror sjefen for Preikestolen at turistene kommer tilbake i 2022 og at turistattraksjonen om få år har 500.000 besøkende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden