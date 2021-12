Kontrollert nedbrenning av bolighus på Sviland

Fem personer kom seg ut av et brennende hus på Sviland lørdag ettermiddag. Brannvesenet gjennomfører en kontrollert nedbrenning av huset.

Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Søredalen i Sandnes etter melding om boligbrann.

Mannskap fra Stangeland og Ålgård stasjon rykket ut til Søredalen i Sandnes etter melding om brann i et bolighus rundt klokken 14.37 lørdag ettermiddag.

Brannen skal ha startet med røykutvikling fra taket.

– Det er full overtenning i boligen, men ingen spredningsfare. Brannmannskaper på stedet melder om lite vann og krevende slukningsforhold, sier vaktleder Nils Simmerøy i Rogaland og redning.

klokken 16.04 melder politiet at det vil bli gjennomført en kontrollert nedbrenning av huset etter vurdering fra brannvesenet. En time senere opplyser politiet at de har forlatt stedet, men at brannvesenet blir værende en stund til.

Fem personer reddet seg ut fra dette huset.

Det blir gjennomført en kontrollert nedbrenning av huset.

Huset var bebodd.

– Fem personer er ute av huset. Vi har ikke fått melding om at noen er skadet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Rune Tallaksen.

En person har fått i seg noe røyk. Vedkommende er tatt med av ambulanse for sjekk. Politiet har foretatt avhør på stedet. Årsak til brannen foreløpig ukjent.