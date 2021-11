Tredje vaksinedose i Stavanger: – Rundt 1000 i døgnet er innom det nye vaksinesenteret

Mandag begynte Stavanger kommune vaksineringen med tredje dose for innbyggere over 65 år. Aftenbladet sjekket torsdag hvordan det går: Litt kø, litt venting på telefon for å bestille time, men stort sett fornøyde folk.

