Ingen har mistet livet i ulykker på firefelts motorvei i år

En oversikt fra Aftenposten viser at ingen har mistet livet på veiene som har de høyeste fartsgrense i Norge.

Strekningen Kopstad-Gulli på E18 i Vestfold er blant strekningene som har fått økt hastighet til 110 km/t. Ingen av dødsulykkene i trafikken i år har skjedd på firefelts veier med høy fartsgrense.

NTB

Per 12. august i år har 82 personer mistet livet i ulykker langs norske veier. Men ingen av dødsulykkene i år har skjedd på firefelts motorvei der fartsgrensene er høyest. Det bekrefter Statens vegvesen overfor Aftenposten.

Dødstallene i 2021 var historisk lave med 80 døde i trafikken.

Ingen sammenheng med økt trafikk

Mellom 2012 og 2021 døde i gjennomsnitt 123 mennesker i trafikken hvert år. Fortsetter dødsfrekvensen som har vært på norske veier hittil i år, kan man ende opp med 130 døde i 2022.

Direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, sier at de ser at man nok vil ende på vesentlig høyere nivå i 2022 enn de to foregående årene. Men hun forteller at de ikke finner noen årsakssammenheng mellom trafikkmengden på veiene og antallet trafikkulykker.

– Sommertrafikken i år har vært lavere enn i fjor. Ulykkestallet for denne sommeren er imidlertid høyere enn i fjor, forteller hun.

SV vil senke farten på motorveiene

SV varslet torsdag at de vil senke farten på de raskeste veiene etter ulykkessommeren. Partiet sier i VG at det en «kortslutning» å ta til orde for firefelts motorvei for å få ned dødsulykkene, slik Erna Solberg (H) gjorde i VG 7. august.

– Arven etter Erna er firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Det var Frps våte drøm å få bygd disse veiene, sier Mona Fagerås (SV) på telefon til VG fra Nordland. Fagerås sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Når Stortinget samles igjen i oktober vil hun fremme forslag om å gi Statens vegvesen myndighet til å senke fartsgrensen på landets raskeste veier.