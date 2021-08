Røde Risa håper folk vil tenke grønt når de ser rødt

Tina Bru fikk kjøre elektrisk gravemaskin. Sammen med 42 lærlinger var hun på skogplanting. Trærne tar jobben med å binde CO₂ når Risa AS er på vei fra rødt til grønt.

Sist Bjørn Risa hadde en statsråd i bilen, måtte Ketil Solvik-Olsen ut og dytte etter motorstopp. Det gikk langt bedre med Tina Bru som passasjer.

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Du kan få fast jobb her med å plante trær, ropte en av lærlingen i det olje og energiminister Tina Bru hoppet ut av den røde Risa-bilen.

– Det spørs hvordan valget går, repliserte hun kjapt og høstet rungende «MDG», «MDG», fra lærlingene som tydeligvis var i ertehumør. De skulle snart hjem etter tre intense dager på «Risa-akademiet».

Helene Bore smiler fornøyd.

– Det har vært jillt, strevsomt og lærerikt. Litt tøft å ha folk rundt seg hele tiden. Vi får ikke ligge på latsiden. Frokost er halv sju. Og så er det bånn pinne hele dagen.

– Men her går det vel greit å forsove seg litt?

– Nei! Nei! Nei!

– Hva utdanner du deg til?

– Jeg er maskinførerlærling. En del av drømmen er å jobbe i Risa, men jeg har samtidig lyst til å holde på med steinløing.

Vidar Skarås er ansvarlig for læringssenteret.

– Jeg tror dette må være det beste kulle vi har hatt.

Han forteller om en lærling som var så ivrig at han var i gang med å koke kaffe klokka fem en morgningen.

– Vi hadde nettopp 17 som avla fagprøve. Alle besto. 95 prosent av lærlingene våre fortsetter i konsernet, sier Skarås.

Mens de er på Eikeland, sover de i garasjer, loft og der det er mulig å plassere folk.

– Det skal være litt primitivt, sier Bjørn Risa.

Helene Bore forteller om tøffe, men jille dager på Heskestad.

Risa-akademiet

Vi er i Risaland. Du trodde kanskje det lå på Jæren. Det er jo der alle de røde bilene bor. Nei, Risaland ligger på Heskestad i Lund kommune. Bjørn Risa kaller det ikke Risaland. Stedet heter Eikeland, men det er helt klart et Risaland han har bygget på den gamle slektsgården.

Hvor er vi? Du kjører på E39 sørover og har akkurat kjørt gjennom den lille bygda Eide som noen kaller Heskestad. Et svært vann åpenbarer seg på høyre side. Det strekker seg helt ned til Løtoft i Sokndal. I høyden over vannet ser du Risaland. Her er det ryddet skog og reiste nye hus.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at en innbarket jærbu som Bjørn Risa holder til akkurat her. Faren bodde på Eikeland til han var ni år. Den karrige jorda og de bratte bakkene ga lite tilbake. Da var Jæren mer fristende, men hjerterøttene ble igjen på Eikeland. Derfor er Bjørn glad for at faren fikk oppleve at han kjøpte tilbake gården før han døde.

Trær er det nye symbolet for Risa konsernets grønnere framtid.

Milliardkonsern

Bjørn Risa har gjort Risaland til noe mer enn bare en «hytte» for familien. Her drives dannelse, eller utdannelse, med den helt spesielle Risa-pedagogikken. Eller kanskje den ikke er så spesiell, kanskje den er typisk jærsk, på den gode måten. Her får lærlinger sitt første møte med Risa AS.

Hva går Risa-pedagogikken ut på? Stå opp tidlig og gjøre en skikkelig jobb i løpet av dagen. Lærlingene får prøve seg i maskiner og kanskje viktigst av alt – de lærer hvor viktig det er å tenke selv.

På Risa-akademiet handler pensum om sånt som lett glemmes i dag; ordensregler, sørge for at de røde maskinene er reine. God, gammeldags arbeidsmoral.

– Det er her vi legger grunnlaget hos lærlingene. Det er folk i kjeledresser som bygger verdiene i samfunnet. Administrasjon er nødvendig, men det er likevel det jeg kaller for faste utgifter, doserer «lektor» Risa.

En del av undervisningen foregår i Pizza Hut, eller pizzahytta, som han har bygget med panoramautsikt over vannet. Den lille pizzahytta har plass til 42 lærlinger og her får de høre at Risa er som en pizza. Folkelig, består av mye forskjellig, kan deles med andre, alle liker en god pizza og bunnen må være solid.

Bru til Eikeland

Til Eikeland var det Norges olje og energiminister Tina Bru kom kjørende. Nå er ikke hun minister for det Risa holder på med akkurat, selv om konsernet bruker olje og de ansatte har mye energi, men valgkamp er valgkamp og da er politikerne som kjent interessert i det meste som er positivt. Og lærlinger er positivt.

– Vi trenger dyktige fagarbeidere og det er fabelaktig slik Risa tar tak i dette og utdanner dem selv. Ufattelig bra og imponerende. Regjeringen ønsker å få opp statusen til yrkesfagene, og dette er veien å gå, sier Tina Bru.

Bjørn Risa legger til:

– Våre lærlinger skal være med å bygge et grønnere Risa. Det bygger vi over mange år og det må være en del av den daglige jobben. Derfor har vi plantet denne klimaskogen for å gi et signal om at vi virkelig vil dette. I framtiden skal alle lærlinger plante sitt tre. Vi legger det inn på GPS slik at de kan følge treet i fremtiden. Dette er et konkret klimatiltak, ikke bare ord.

Tina Bru forteller at regjeringen har en rekke tiltak på gang for å styrke yrkesopplæringen og lærlingordningen.