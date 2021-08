Sandnes spør innbyggerne: Hva skal den populære parken på Ruten hete?

Kommunen har selv klare tanker om hva navnet bør være, men spør nå likevel innbyggerne om hva de mener.

Den nye parken i Sandnes har allerede rukket å bli veldig populær, spesielt når sola skinner.

Tommas Torgersen Skretting Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hva skal barnet hete? spør Sandnes kommune i et innlegg på sine Facebook-sider.

«Kjært barn har mange navn, heter det. Men i dette tilfellet skal gullet kun ha ett. Så hva skal den nye parken vår hete? «Rutenparken»? «Ruten bypark»? Eller bare «Ruten»?

Dette er åpenbart et spørsmål som engasjerer: I løpet av tre timer tirsdag er det kommet inn 300 svar. Et flertall synes å foretrekke gode gamle «Ruten», en skriver at dette navnet er kjent «world wide». Men det er også en viss stemning for «Ruten bypark» i den uhøytidelige avstemningen. En foreslår Smultringen. En annen Ingebrigtsenparken. «Veldig mange kaller den Rutenparken allerede», poengterer Henriette Abelsen, og legger til at hun synes det navnet passer veldig bra.

Du finner avstemning nederst i saken!

Vannfontenen i den nye parken er populære. Spesielt blant de yngste.

Det synes også Sandnes historielag. Historielagets navneutvalg har konkludert med at Rutenparken er det beste navnet og har sendt sin innstilling til kommunen.

– Dette navnet er enkelt og greit og er også i samsvar med praksis her i kommunen. Vi har allerede parker som Sandvedparken, Øglændsparken og Sykehusparken, poengterer leder Arne Schanche-Olsen.

– Men Ruten er vel et folkelig kallenavn på det som en gang het Rutebilstasjonen?

– Ja, men dette er innarbeidet over så mange år at det er Ruten folk opplever at dette området nå heter.

Blomster og trær bidrar til å gjøre parken på Ruten ekstra fin.

– Noe med Ruten er riktig

– Bakgrunnen for at vi nå ber innbyggerne om råd og innspill er at vi formelt ønsker å sette et navn på dette nye området, slik det vanligvis gjøres med gater og offentlige steder. Det er kultursjefen som innstiller på navn og politikerne i utvalg for kultur, næring og innovasjon som har siste ord og fatter en beslutning, sier Leif Aarthun Ims, direktør Byutvikling og teknisk i Sandnes.

Kultursjefens innstilling er «Rutenparken» og dem som blir hørt er, foruten historielaget, Sandnes mållag og politisk områdeutvalg Sentrum.

– Vi håper at dette skaper litt engasjement, men vi tror det er helt riktig å fortsette med Ruten i en eller annen form - dette navnet er brukt om området i flere tiår, sier Aarthun Ims.

Skateparken har blitt et nytt møtested på Ruten.

Neppe Chuck Norris

Det kan kanskje bli for mye demokrati også i slike navne-spørsmål. Da myndighetene i Bratislava-regionen i 2012 spurte innbyggerne hva en ny gang- og sykkelbru burde hete, endte man takket være en internettkampanje med et overveldende flertall for navnet Chuck Norris, etter den amerikanske nå noe tilårskomne actionhelten. Myndighetene valgte å forkaste vinnerforslaget og kalte i stedet brua for Freedom Cycling-Bridge – til minne om de mange som mistet livet da de forsøkte å flykte over elva fra kommunistregimer i øst.

Hva mener du? Hva bør den nye flotte parken på Ruten hete?