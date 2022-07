Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Sbanken ble lørdag utsatt for et dataangrep, men alt skal nå fungere som normalt.

NTB

Det opplyser kommunikasjonssjef Trine Hvamb i Sbanken til NRK.

– Tiltakene som ble iverksatt for å blokkere angrepet, gjorde at noen kunder kunne oppleve ustabilitet når de skulle logge seg inn i nettbanken.

Hvamb sier at de fikk svært få kundehenvendelser, noe som kan tyde på at kundene i liten grad ble berørt. All datatrafikk er nøye overvåket gjennom døgnet og skal ha normalisert seg i formiddag, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Alle våre tjenester er tilgjengelig. Kundene våre trenger ikke bekymre seg, sier hun.

NRK, flere aviser, Altinn og BankIDs nettside var blant dem som ble utsatt for et dataangrep denne uka.