Derfor er butikkene tomme for brødposer

Har du vært på leting etter brødposer i butikkene, men kommet frem til tomme hyller?

Flere butikker har vært utsolgt for brødposer den siste uka.

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det har i hvert fall en av redaksjonens journalister gjort. Hun har lett etter brødposer, men alle butikkene hun har vært i den siste uken har vært helt tomme for produktet.

Hva kan det skyldes? Vi har sjekket med dagligvarekjedene hva som er årsaken.

Også Joker var tomme for brødposer.

– Det har vært en utfordring knyttet til leveranse av varer fra Kina, i tillegg til en råvareutfordring som gjør at det er manko på brødposer, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen.

Norgesgruppen har butikkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Søyland forsikrer at brødposer snart er på vei inn i butikkene igjen.

– De siste rapportene vi har fått nå er at det er nye leveringer på vei inn til lager nå, og jeg tror de vil få varer inn igjen i løpet av kort tid uten at jeg kan si noe sikkert om når, sier hun.

– Hvor lenge har dette vært et problem?

– Det har nok vært ganske gradvis, for det varierer hvor fort butikker går utsolgt. Akkurat her vil det være variasjon mellom butikkene, sier Søyland.

Søyland kjenner ikke til om de har lignende problemer med andre produkter enn brødposer.

– Akkurat dette med posene har jeg fått en annen henvendelse på og har derfor sjekket det, sier hun.

Råvaremangel og utfordringer med transport fra Kina har ført til mangelen på brødposer, ifølge butikkjedene.

Knut Lutnæs, senior kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge bekrefter at også Coop-butikker har hatt utfordringer.

– Det stemmer at det er tomt for brødposer i mange av våre butikker, men vi har imidlertid fryseposer tilgjengelig. Nye brødposer forventes inn i løpet av et par uker, skriver Lutnæs i en e-post til Byas/Aftenbladet.

Han forteller at det skyldes råvaremangel og transportutfordringer.

– Vi håper kundene ser på fryseposene som et tilfredsstillende alternativ i en kort periode.