Aleksandra (15) fikk Homofrydprisen

Aleksandra Javorac-Bore har vært åpen om mobbingen og truslene hun har fått fordi hun er lesbisk. Mandag ble hun hedret under åpningen av Skeivå Rogaland Pride.

Aleksandra Javorac-Bore mottok prisen i Maskinhallen på Tou scene mandag kveld.

Janne Håland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det var en ganske enkel sak å bestemme hvem av de nominerte som skulle få prisen i år. Styret var enstemmig, sier leder Anina Jæger Olsen i FRI Rogaland.

Mandag mottok Aleksandra Javorac-Bore Homofrydprisen under åpningen av Skeivå Rogaland Pride på Tou.

At Aleksandra Javorac-Bore har stått fram med sin mobbehistorie, har hatt betydning for andre, mener juryen.

Fakta Skeivå Rogaland Pride Arrangeres 29. august til 4. september.

Markeres i år for 23. gang.

Het inntil 2019 Stavanger på Skeivå.

Formålet med festivalen er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold.

Skeivå Rogaland Pride arrangeres av Fri Rogaland.

Organisasjonens hovedmål er at alle i Rogaland skal kunne leve et likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Les mer

15-åringen sto i mai fram i Aftenbladet og fortalte om mobbing, trakassering, vold og trusler. Hun har vært åpent lesbisk siden barneskolen, og på sosiale medier har hun fått hatmeldinger som «Fuck gay folk», «Gå og heng deg» og «Homofile bør ikke finnes».

– At hun er så tøff til å bare være 15 år, gjør ekstremt inntrykk. Hun snur seg mot mobberne ikke bare for sin egen del, men for de som ikke tør å si noe. Hun tar et slag for alle. Vi ønsker å hedre det motet hun har. Hun er en liten superhelt, sier Olsen.

Se kultur- og likestillingsminister Abid Rajas hilsen til Aleksandra:

Bedre liv

Javorac-Bore er den yngste vinneren av Homofrydprisen i Rogaland. For å få prisen skal man ha hatt en betydning for det skeive miljøet i Rogaland.

– Jeg synes det er veldig kult å få prisen. Det er veldig fint at selv om denne saken har vært negativ for meg, kan det at jeg har sagt fra gjøre det bedre for andre, sier Javorac-Bore.

Livet hennes er blitt mye bedre etter at hun sto fram med mobbehistorien.

– Folk snakker ikke så mye om det mer. Egentlig får jeg ikke hatmeldinger lenger heller, og ingen sier stygge ting når jeg går på bussen.

Hennes råd til andre som opplever vonde kommentarer for legningen sin er å tørre å si ifra til noen.

– Det har egentlig gått ganske fint!

Javorac-Bore skal også delta på Skeivå på en samtale om hatkriminalitet tirsdag.

Mor Maria Bore Lindboe synes det er utrolig flott at datteren har fått pris.

– Ikke alle som opplever, eller har opplevd, det Aleksandra gjør, tør å si noe. Hun blir dermed kanskje et ansikt og en historie for andre, sier hun.

Fikk eget banner

Søndag ble Aleksandra også hedret på Felt O på SR-Bank Arena, under eliteseriekampen mellom Viking og Rosenborg. Tilskuerne holdt et banner på rundt ti ganger tolv meter, med bilde av Aleksandra på. I tillegg sto det «Aleksandra – en av oss! Er du en mobber? Skjerp deg!».

– Jeg var på kampen, og først så jeg ikke helt hva det var. Da jeg så navnet mitt, ble jeg veldig glad. Jeg spiller for Viking, og dette viser at de bryr seg, sier Javorac-Bore.

– Vi har fulgt med på sakene om Aleksandra i mediene, og følte det var på sin plass å vise støtte til ei som har hatt det ganske kjipt, sier styreleder Roar Åkerlund i Vikinghordene.

Felt O markerte sin støtte til Aleksandra under søndagens Viking-kamp.

Etter kampen ble banneret lagt på banen.

Viking FK tok etter sakene i Aftenbladet til orde for en kulturendring. Gjennom et Facebook-innlegg tok klubben sterk avstand fra hets og mobbing, hvor de blant annet skrev:

Aleksandra er en av oss. Vår spiller, vår venn og vårt medmenneske. Hun spiller i mørkeblått, en klubb som skal kjempe sammen med henne og alle dere andre som opplever denne utrygge hverdagen! Vi kommer til å vinne!

Twitter-rekord

Etter markeringen på stadion søndag har det haglet med positive tilbakemeldinger.

– Twitter og Facebook har kokt med god respons. Jeg tror Hordene har satt rekord på Twitter-kontoen med retweets.

I utgangspunktet brukes slike bannere kun én gang, ifølge styrelederen.

– Vi fikk tilbakemelding om at Aleksandra ønsket banneret. Det har blitt ordnet via Viking, sier Åkerlund.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke det til ennå. Det er veldig stort, så jeg kan liksom ikke henge det opp på veggen. Men det er fint å ha, sier hun.