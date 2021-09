Ropstad etter ny Aftenposten-avsløring: – Jeg gjorde en dårlig vurdering. Det vil jeg beklage.

Kjell Ingolf Ropstad legger seg flat etter ny avsløring i Aftenposten.

Ropstad innrømmer å ha lagt en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen. Nå vil han betale det han skylder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aftenposten har avslørt hvordan statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i fjor gikk frem for å unngå å betale 175.000 kroner i skatt på statsrådsboligen.

Han avtalte med foreldrene at han ved slutten av året skulle få en regning på noen av de faste utgiftene på huset. Den skulle han betale for å kunne dokumentere at han hadde hatt utgifter til bolig på hjemstedet.

Ropstad sier nå at han vil betale tilbake det han skylder. I dette intervjuet forklarer KrF-lederen hvorfor han gjorde som han gjorde.

– Jeg gjorde en dårlig vurdering i 2020. Det vil jeg beklage, sier han.