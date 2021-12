Maria Hauge er død

Publisert: For mindre enn 1 time siden

En bauta er borte

Det glitrende, skarpe blikket. Den gode replikken. Engasjementet.

Jæren Soroptimistklubb mistet et kjært og aktet medlem da Maria Hauge døde 18. november.

Maria Hauge (f. 13.12.1933) var en av grunnleggerne da Jæren Soroptimistklubb ble stiftet i 1974. Soroptimist International er verdens største uavhengige kvinneorganisasjon, et sterkt nettverk av aktive kvinner som fremmer kvinners vilkår over hele verden.

Med sitt samfunnsengasjement fant Maria en naturlig plass i Jæren Soroptimistklubb. I stiftelsesåret som visepresident, to år senere som president. Presidentvervet tok hun igjen på seg rundt ti år senere.

Gjennom alle årene beholdt hun sitt brennende engasjement for soroptimismen, og bidro aktivt til utviklingen i klubben. Hun var åpen og inkluderende, og lot seg stadig begeistre. Smått eller stort – hun delte villig av sin kunnskap og opplevelser. Hun var en aktiv møtedeltaker, og en fantastisk formidler av den lune, underfundige jærhumoren. Det var aldri en festlig soroptimistsamling uten at Maria leste for oss, gjerne jærstubber.

Maria var også opptatt av å se de lange linjene. Flytte blikket fra vår egen lokale klubb til den nasjonale og internasjonale delen av organisasjonen. I en alder av 83 år tok hun på seg unionsverv som en del av redaksjonen til medlemsmagasinet Soroptima. Dette vervet hadde hun i to år. Og de som var til stede på markeringen av kvinnedagen på Mellombels 8. mars i 2018, vil helt sikkert huske den flotte damen som pekte på den store utviklingen kvinnekampen har hatt i Norge de siste 60 årene.

Maria var en bauta og en viktig person i historien til Jæren Soroptimistklubb. Vi er takknemlige for å ha kjent henne. Minnet lever.

Jæren Soroptimistklubb