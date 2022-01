Kjell Mathisen er død

Stefan Merenyi

Publisert: Nå nettopp

NEKROLOG: Tidligere Ulf/Sandnes og Vidar-spiller Kjell Mathisen døde 2. juledag på sykehuset. 3. mars ville han vært 84 år.

Kjell Mathisen kom fra Sauda og var onkelen til den legendariske Start-spilleren Svein «Matta» Mathisen. I sine yngre dager var Kjell en farlig måljeger både i Ulf/Sandnes og Vidar. I den røde trøyen spilte han 30 A-kamper og senere både B-C- og Old boys fotball. Totalt 98 kamper i løpet av sin fem år aktive karriere.

Ellers fungerte han som viseformann og oppmann for B-laget i 1971 og for A-laget i 1972. Han har alltid vært engasjert i miljøet rundt Vidar-huset. De siste årene som drivkraft bak Senior Klubben.

Det snakkes varmt om hans rolle i en avgjørende kamp mot Jarl i Hillevåg tidlig på 1970-tallet. Kjell scoret det avgjørende- og det eneste målet.

– Jeg løp fra Erling Forfang og skjøt ballen nede i hjørnet utenfor Erik Johannessens rekkevidde, fortalte Kjell i en tidligere intervju.

– Vidar reddet plassen i divisjonen, men nederlaget gjorde at Jarl begynte sin ferd nedover i divisjonene, noe som falt tungt for brystet for innbarkede Jarle-patrioter, mintes Kjell. Det påstås også at han ble nektet å kjøpe pølser i Haldors bu i Hillevåg i lang tid etter den bataljen.

Kjell ble viden kjent for sin venstrefot med styrke og presisjon. Han ble også like kjent for sitt gode humør og evnen til å skape et godt miljø. Han la ikke skjul på at han var takknemlig over å tilhøre Vidar-miljøet. Hans iherdig innsats gjorde at det ble opprettet Senior Klubb, med suksess og med møter hver onsdag hvor Kjell var den som sto for arrangementet med å trekke kaffe og steke lapper. Han ville ha miljø og trivsel i Vidarhuset.

– Vidar betydde mye for meg, spesielt etter at jeg ble enkemann. Jeg bosatte meg på Lassa med bare få meter fra Vidarhuset. Det var der jeg hadde mine gode venner hvor medlemmene bryr seg om hverandre, har Kjell uttalt tidligere.

Han ble god kompis med Aage Brandeggen og de to utfylte hverandre på en glimrende måte. Begge kunne fortelle historier og skrøner (de fleste sanne) til forsamlingens store munterhet.

Kjell var en snill og rolig kar. Det gode humøret gjorde at han hadde mange venner og han kunne slo av en prat med alle. Men helsestiltanden ble skrøpelig etter hvert og besøkene i Vidarhuset og til kampene ble sjeldnere.

26. desember døde han og Vidar minnes en kjær og trofast miljøskapende person som satte spor etter seg hos Lassa-klubben.